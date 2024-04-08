Kisah Unik Angel Di Maria, Mantan Pemain Real Madrid Ini Pernah Minta Dibayar dengan 35 Bola Sepak

Angel Di Maria melewati berbagai rintangan untuk bisa menjadi pesepakbola hebat seperti sekarang ini. (Foto: Reuters)

KISAH unik Angel Di Maria, mantan pemain Real Madrid yang pernah minta dibayar dengan 35 bola sepak akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Tidak dapat dipungkiri, nama Angel Di Maria merupakan salah satu winger terbaik di dunia.

Lahir di Rosario, Argentina pada 14 Februari 1988, Di Maria memiliki ayah bernama Miguel Di Maria dan ibu bernama Diana Hernandez.

Keluarganya bukanlah keluarga yang berkecukupan. Ayahnya hanya seorang penambang batu bara yang memiliki upah sangat minim. Karena itu, ia kerap membantu sang ayah untuk bisa terus bermain sepak bola.

Sejak usia 4 tahun, Di Maria sudah ditemukan oleh seorang pemandu bakat. Ia juga pernah merasakan bermain bola dengan bayaran hanya sejumlah 35 bola sepak. Hal itu terjadi saat ia tinggal di Provinsi Mendoza, Argentina Barat.

Kala itu, seorang pemandu bakat asal Rosario Central mengajaknya untuk bermain. Akan tetapi, dirinya sudah memiliki komitmen untuk bermain bersama Torito. Akan tetapi, pemandu bakat tersebut bersikeras untuk membawa Di Maria.

"Mereka melakukan tawar-menawar yang keras untuk membebaskan saya. Biaya transfer adalah 35 bola. Itu terbukti menentukan di mana saya berada setelah itu dan berapa banyak yang dibutuhkan untuk mendapatkan saya. Ingat, saya masih sangat muda, sekitar 4 tahun. Jadi, saya tidak yakin itu benar-benar penting,” kata Di Maria.