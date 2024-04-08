Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Unik Angel Di Maria, Mantan Pemain Real Madrid Ini Pernah Minta Dibayar dengan 35 Bola Sepak

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |21:10 WIB
Kisah Unik Angel Di Maria, Mantan Pemain Real Madrid Ini Pernah Minta Dibayar dengan 35 Bola Sepak
Angel Di Maria melewati berbagai rintangan untuk bisa menjadi pesepakbola hebat seperti sekarang ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH unik Angel Di Maria, mantan pemain Real Madrid yang pernah minta dibayar dengan 35 bola sepak akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Tidak dapat dipungkiri, nama Angel Di Maria merupakan salah satu winger terbaik di dunia.

Lahir di Rosario, Argentina pada 14 Februari 1988, Di Maria memiliki ayah bernama Miguel Di Maria dan ibu bernama Diana Hernandez.

Keluarganya bukanlah keluarga yang berkecukupan. Ayahnya hanya seorang penambang batu bara yang memiliki upah sangat minim. Karena itu, ia kerap membantu sang ayah untuk bisa terus bermain sepak bola.

Sejak usia 4 tahun, Di Maria sudah ditemukan oleh seorang pemandu bakat. Ia juga pernah merasakan bermain bola dengan bayaran hanya sejumlah 35 bola sepak. Hal itu terjadi saat ia tinggal di Provinsi Mendoza, Argentina Barat.

Angel Di Maria

Kala itu, seorang pemandu bakat asal Rosario Central mengajaknya untuk bermain. Akan tetapi, dirinya sudah memiliki komitmen untuk bermain bersama Torito. Akan tetapi, pemandu bakat tersebut bersikeras untuk membawa Di Maria.

"Mereka melakukan tawar-menawar yang keras untuk membebaskan saya. Biaya transfer adalah 35 bola. Itu terbukti menentukan di mana saya berada setelah itu dan berapa banyak yang dibutuhkan untuk mendapatkan saya. Ingat, saya masih sangat muda, sekitar 4 tahun. Jadi, saya tidak yakin itu benar-benar penting,” kata Di Maria.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177627/shin_tae_yong-Fpjb_large.jpg
Kisah Shin Tae-yong yang Bantah Kasari Pemain Ulsan HD hingga Singgung Kedekatan dengan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177546/mees_hilgers-lLur_large.jpg
FC Twente Tegaskan 1 Syarat yang Harus Dipenuhi Mees Hilgers untuk Bisa Main Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177474/berikut_empat_negara_yng_disebut_segera_keluar_dari_afc-RiGI_large.jpg
4 Negara yang Disebut Segera Keluar dari AFC, Nomor 1 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177457/timnas_indonesia-kJG3_large.jpg
Media Irak Sebut Indonesia hingga Jepang Ingin Keluar dari AFC, Bikin Konfederasi Tandingan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633861/marco-bezzecchi-juara-sprint-race-motogp-australia-2025-tqt.webp
Marco Bezzecchi Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/rinov_rivaldy_yeremia_rambitan_pitha_haningtyas.jpg
Empat Atlet Tinggalkan Pelatnas PBSI, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement