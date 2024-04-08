Masyarakat Indonesia Ledek Timnas Malaysia U-23 yang Ditumbangkan Tim Pesakitan Jelang Piala Asia U-23 2024: Kucing-Kucing Sekekas Tarkam!

MASYARAKAT Indonesia ledek Timnas Malaysia U-23 yang ditumbangkan tim pesakitan jelang Piala Asia U-23 2024. Lantas, tim pesakitan mana yang bikin Timnas Malaysia U-23 berteluk lutut?

Tim pesakitan yang dimaksud adalah Timnas Qatar U-23. Berstatus tuan rumah Piala Asia U-23 2024, Timnas Qatar U-23 menjalani persiapan yang kurang maksimal.

(Timnas Malaysia U-23 kalah 0-1 dari Timnas Qatar U-23 jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Sebelum menghadapi Malaysia U-23, Qatar hanya mendapatkan satu menang, satu imbang dan tiga kalah dalam lima pertandingan terakhir. Bahkan satu-satunya kemenangan dicetak Qatar U-23 sudah cukup lama, yakni menumbangkan Yordania U-23, 1-0, pada November 2023.

Setelah menanti sekira lima bulan lamanya, Qatar U-23 akhirnya menumbangkan Malaysia U-23 dengan skor 1-0. Kelar pertandingan, akun TikTok @bonjr09 yang berasal dari Malaysia melemparkan kritik kepada Timnas Malaysia U-23.

“Tidak bisakah Anda makan di Qatar? Para pemain baik-baik saja, pelatih tidak baik-baik saja,” kata akun @bonjr09, mengkritik gaya permainan pelatih Timnas Malaysia U-23, Juan Torres Garrido.

Unggahan di atas pun mendapat respons dari netizen Indonesia. Masyarakat Indonesia di media sosial ini meledek kekalahan Timnas Malaysia U-23 dari tuan rumah Piala Asia U-23 2024 tersebut.