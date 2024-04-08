Timnas Indonesia U-23 Latihan Taktik Jelang Uji Coba vs Timnas UEA U-23

DUBAI - Timnas Indonesia U-23 banyak berlatih taktik jelang laga uji coba vs Timnas UEA U-23. Hal tersebut disampaikan langsung oleh bek kanan Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi yang menjelaskan tentang porsi latihan Skuad Garuda Muda.

Ilham Rio Fahmi merupakan salah satu nama yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk menjalani TC Timnas Indonesia U-23 di Dubai, UEA. Selain Ilham Rio Fahmi terdapat juga Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Ilham Rio Fahmi, dan Dony Tri Pamungkas yang merupakan pemain Persija Jakarta.

Sementara sudah lebih dari sepekan Timnas Indonesia U-23 menggelar TC di Dubai. Ilham Rio Fahmi pun mengatakan latihan yang diberikan Shin Tae-yong cukup bervariasi.

“Ball feeling, box to box, latihan fisik, dan sedikit latihan taktikal di beberapa hari pertama,” kata Ilham Rio Fahmi dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Senin (8/4/2024).

Pemain berusia 22 tahun itu pun menjelaskan Shin Tae-yong sudah mulai memberikan latihan taktik kepada Timnas Indonesia U-23. Ilham Rio Fahmi mengatakan hal tersebut dilakukan untuk persiapan menghadapi UEA.

“Namun makin ke sini, Coach Shin lebih banyak memberikan latihan taktikal kepada kami. Hal ini karena kami akan melakukan laga uji coba melawan Uni Emirat Arab,” pungkasnya.