Dikonfirmasi Dokter, Alfeandra Dewangga Bisa Susul Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024

DOKTOR Timnas Indonesia U-23, Alfan Asyhar mengatakan Alfeandra Dewangga mempunyai kans untuk menyusul Garuda Muda ke Qatar.Hasil dari laboratorium akan menentukan kondisi pemain berusia 22 tahun itu ke Timnas Indonesia U-23.

Seperti diketahui, Alfeandra Dewangga masih belum bergabung Timnas Indonesia U-23 yang sedang menggelar pemusatan latihan (TC) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Pasalnya, ia harus menjalani operasi karena ada benjolan di ketiak kirinya.

Sementara Alfeandra Dewangga telah melakukan operasi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur pada Selasa (1/4/2024) lalu. Sedangkan, asisten pelatih Timnas Indonesia U-23, Nova Arianto sempat mengatakan pemain PSIS Semarang itu tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U-23.

Kendati demikian, Alfan Asyhar mengatakan Alfeandra Dewangga bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U-23 tergantung dari hasil laboratorium. Namun, ia mengatakan Alfeandra Dewangga memiliki kans untuk bergabung dan menyusul Garuda Muda di Dubai ataupun Qatar.

"Untuk Dewangga saya rasa semua sudah tahu, ada sedikit operasi kecil dan di Jakarta. Kami karena kemarin mengundangnya di Jakarta dan kami juga bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatannya," kata Alfan Asyhar dikutip YouTube Timnas Indonesia, Senin (8/4/2024).

"Operasi kecilnya berjalan lancar dan hasilnya sekarang kurang lebih mungkin dua atau tiga hari akan ada hasil, apakah ini sakitnya perlu istirahat dulu atau bisa datang kansnya masih terbuka ataupun dia datang ke sini tidak menutup kemungkinan," ucapnya.