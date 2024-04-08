Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dikonfirmasi Dokter, Alfeandra Dewangga Bisa Susul Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |12:00 WIB
Dikonfirmasi Dokter, Alfeandra Dewangga Bisa Susul Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024
Penggawa Timnas Indonesia U-23, Alfeandra Dewangga (Foto: PSSI)
A
A
A

DOKTOR Timnas Indonesia U-23, Alfan Asyhar mengatakan Alfeandra Dewangga mempunyai kans untuk menyusul Garuda Muda ke Qatar.Hasil dari laboratorium akan menentukan kondisi pemain berusia 22 tahun itu ke Timnas Indonesia U-23.

Seperti diketahui, Alfeandra Dewangga masih belum bergabung Timnas Indonesia U-23 yang sedang menggelar pemusatan latihan (TC) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Pasalnya, ia harus menjalani operasi karena ada benjolan di ketiak kirinya.

Sementara Alfeandra Dewangga telah melakukan operasi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur pada Selasa (1/4/2024) lalu. Sedangkan, asisten pelatih Timnas Indonesia U-23, Nova Arianto sempat mengatakan pemain PSIS Semarang itu tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U-23.

Kendati demikian, Alfan Asyhar mengatakan Alfeandra Dewangga bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U-23 tergantung dari hasil laboratorium. Namun, ia mengatakan Alfeandra Dewangga memiliki kans untuk bergabung dan menyusul Garuda Muda di Dubai ataupun Qatar.

"Untuk Dewangga saya rasa semua sudah tahu, ada sedikit operasi kecil dan di Jakarta. Kami karena kemarin mengundangnya di Jakarta dan kami juga bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatannya," kata Alfan Asyhar dikutip YouTube Timnas Indonesia, Senin (8/4/2024).

"Operasi kecilnya berjalan lancar dan hasilnya sekarang kurang lebih mungkin dua atau tiga hari akan ada hasil, apakah ini sakitnya perlu istirahat dulu atau bisa datang kansnya masih terbuka ataupun dia datang ke sini tidak menutup kemungkinan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633861/marco-bezzecchi-juara-sprint-race-motogp-australia-2025-tqt.webp
Marco Bezzecchi Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/gelandang_arsenal_martin_odegaard.jpg
Martin Odegaard Cedera Lagi, Mikel Arteta Pusing jelang Arsenal Lawan Fulham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement