Legenda Bayern Munich Sarankan Die Roten Segera Tendang Thomas Tuchel

MUNICH – Legenda Bayern Munich, Lothar Matthaus prihatin melihat mantan timnya tersebut tengah tampil buruk dan berpeluang kehilangan gelar juara Liga Jerman 2023-2024. Ia pun menyarankan kepada pihak klub Bayern untuk segera berbenah, salah satu caranya adalah dengan menendang Thomas Tuchel dari kursi kepelatihan tim tersebut.

Pernyataan Matthaus itu keluar usai ia geram Bayern dikalahkan Heidenheim di pekan ke-28 Liga Jerman 2023-2024. Matthaus pun menilai kalau Tuchel sudah tidak memiliki chemistry bersama Die Roten -julukan Bayern Munich.

Ya, Bayern Munich baru saja menelan kekalahan memalukan dari Heidenheim dengan skor 2-3. Pasalnya, secara kualitas jelas The Bavarian lebih diunggulkan untuk merebut kemenangan pada laga tersebut.

Bayern Munich juga sejatinya berhasil memimpin 2-0 lebih dulu. Namun sialnya, mereka kena comeback setelah Heidenheim mencetak tiga gol ke gawang The Bavarian selepas turun minum.

Hasil ini jelas membuat Tuchel mendapat banyak kritikan, tak terkecuali dari Matthaus. Eks pemain Timnas Jerman ini merasa kalau Bayern Munich sudah tidak bisa lagi terselamatkan selama masih dilatih oleh Tuchel.

“Selalu ada sesuatu yang bisa diselamatkan, saya pikir atmosfer antara Thomas Tuchel dan tim telah rusak,” kata Matthaus, dilansir dari Goal International, Minggu (7/4/2024).

Matthaus menyatakan, Tuchel dan skuad Bayern Munich sudah tak lagi selaras. Dia khawatir mantan timnya ini akan kembali menelan kekalahan saat nanti melawan Arsenal di babak perempat final Liga Champions 2023/2024. Karena itu, dia berharap pihak The Bavarian segera mendepak Tuchel dan diganti oleh pelatih interim.