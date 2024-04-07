Diisukan Berdarah Malaysia hingga Indonesia, Pemain Akademi Manchester United: Laporannya Salah

Pemain Akademi Manchester United, Ethan Wheatley bantah memiliki darah Indonesia atau Malaysia. (Foto: Instagram/ethanwheatley.9)

KUALA LUMPUR – Beredar rumor pemain akademi Manchester United, Ethan Wheatley memiliki darah Indonesia atau Malaysia. Namun, dengan cepat Wheatley membantah kabar tersebut, yang berarti ia bukan keturunan Indonesia apalagi Malaysia.

Nama Wheatley menjadi perbincangan hangat para pecinta sepak bola Malaysia. Sebab, striker berusia 18 tahun itu dilaporkan memiliki darah keturunan Malaysia melalui neneknya yang berasal dari Selangor.

Laporan tersebut bermula muncul dari situs pencarian bakat. Akan tetapi, pemain kelahiran Stockport, Inggris itu dengan tegas menyampaikan bahwa rumor tersebut tidak benar adanya.

Wheatley menyampaikan dirinya tidak memiliki garis keturunan dari Malaysia ataupun Indonesia. Striker akademi Setan Merah -julukan Man United- ini menegaskan laporan tersebut sangat keliru.

“Saya tidak punya darah Malaysia,” kata Wheatley, dilansir dari Berita Harian, Minggu (7/4/2024).

“Laporannya salah, saya bukan orang Malaysia atau Indonesia,” sambungnya.