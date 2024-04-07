Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diisukan Berdarah Malaysia hingga Indonesia, Pemain Akademi Manchester United: Laporannya Salah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |16:41 WIB
Diisukan Berdarah Malaysia hingga Indonesia, Pemain Akademi Manchester United: Laporannya Salah
Pemain Akademi Manchester United, Ethan Wheatley bantah memiliki darah Indonesia atau Malaysia. (Foto: Instagram/ethanwheatley.9)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Beredar rumor pemain akademi Manchester United, Ethan Wheatley memiliki darah Indonesia atau Malaysia. Namun, dengan cepat Wheatley membantah kabar tersebut, yang berarti ia bukan keturunan Indonesia apalagi Malaysia.

Nama Wheatley menjadi perbincangan hangat para pecinta sepak bola Malaysia. Sebab, striker berusia 18 tahun itu dilaporkan memiliki darah keturunan Malaysia melalui neneknya yang berasal dari Selangor.

Laporan tersebut bermula muncul dari situs pencarian bakat. Akan tetapi, pemain kelahiran Stockport, Inggris itu dengan tegas menyampaikan bahwa rumor tersebut tidak benar adanya.

Wheatley menyampaikan dirinya tidak memiliki garis keturunan dari Malaysia ataupun Indonesia. Striker akademi Setan Merah -julukan Man United- ini menegaskan laporan tersebut sangat keliru.

Ethan Weathley dikabarkan memiliki darah Malaysia atau Indonesia

“Saya tidak punya darah Malaysia,” kata Wheatley, dilansir dari Berita Harian, Minggu (7/4/2024).

“Laporannya salah, saya bukan orang Malaysia atau Indonesia,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177169/shin_tae_yong-wINP_large.jpg
Kisah Shin Tae-yong, Merasa Pengalamannya Latih Timnas Indonesia Diremehkan Usai Dipecat Ulsan HD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177165/lionel_messi_dan_cristiano_ronaldo-luM3_large.jpg
Adu Gaji per Jam Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177151/media_vietnam_ikut_merespons_pemecatan_patrick_kluivert_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-7mV9_large.jpg
Media Vietnam Respons Pemecatan Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia: Kaget hingga Ketakutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/16/51/1633069/janice-tjen-tembus-semifinal-tantang-pembunuh-unggulan-1-jinan-open-ycc.JPG
Janice Tjen Tembus Semifinal, Tantang Penakluk Unggulan 1 Jinan Open
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/erick_thohir.jpg
Indonesia Kirim 800 Atlet ke SEA Games 2025 Thailand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement