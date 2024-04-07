Pelatih asal Korea Selatan Nasihati Shin Tae-yong yang Gemar Andalkan Pemain Keturunan di Timnas Indonesia

PELATIH asal Korea Selatan, Jong Song-chon, menyoroti cara kerja Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Ia mengingatkan Shin Tae-yong agar tidak selalu mengandalkan pemain keturunan.

Meski hal tersebut baik, namun menurutnya itu hanya menjadi solusi jangka pendek. Jong Song-chon sendiri merupakan pelatih yang sudah cukup sering berhadapan dengan Shin Tae-yong saat masih berkarier di Korea Selatan selama periode 1997-2001.

“Saat saya di Korea Selatan, tim yang dipimpin Shin Tae-yong memang berjiwa defensif. Bersama Timnas Indonesia sekarang, mereka punya lebih banyak keuntungan berkat penambahan pemain ras campuran,” kata Jong dikutip dari Znews.vn.

“Namun, ini hanyalah solusi jangka pendek. Pembinaan pemain usia muda serta kejuaraan nasional tetap harus dianggap menjadi fondasi yang berkelanjutan,” ia menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Jong juga berbicara mengenai turunnya performa Timnas Vietnam. Ia mengakui The Golden Stars tak segarang saat masih ditangani sosok Park Hang-seo.