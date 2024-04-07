Jika Promosi ke Serie A 2024-2025, Como 1907 Datangkan Jay Idzes dan Thom Haye?

Thom Haye dan Jay Idzes merupakan pemain paling bernilai di skuad Timnas Indonesia saat ini. (Foto: PSSI)

POTENSI Como 1907 untuk promosi ke Serie A 2024-2025 terbilang cukup besar dan hal itu disambut baik oleh para pencinta sepakbola Tanah Air. Tentu ada harapan jika skenario itu sampai tercipta, Como dapat mendatangkan pemain Timnas Indonesia seperti halnya Jay Idzes atau Thom Haye.

Sebagai informasi, Como 1907 bukanlah nama klub yang asing di telinga para pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab tim yang saat ini tengah berjuang di kasta kedua sepakbola Italia, yakni Serie B, merupakan klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia.

Tepatnya Camo dimiliki oleh perusahaan Indonesia, Grup Djarum yang dipimpin oleh Michael Hartono dan Robert Budi Hartono. Hartono bersaudara itu mengakuisisi saham mayoritas Camo sejak 2019 silam.

Saat ini, legenda Chelsea, Dennis Wise yang juga sudah mengenal sepakbola Tanah Air dipercaya untuk menjadi Sport CEO di klub divisi kedua Liga Italia tersebit. Jadi, kedekatan Como dengan Indonesia jelas sangatlah dekat.

Harapannya, dengan diisi banyak orang-orang yang mengenal Indonesia, maka dapat membuat pemain Timnas Indonesia bermain di tim Como tersebut. Apalagi jika sampai tim berjuluk Lariani itu naik kasta ke divisi pertama Liga Italia, yakni Serie A.

Seperti yang diketahui, hingga memasuki pekan ke-32, Como kini bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara Serie B 2023-2024. Como sejauh ini sudah menjamin posisi playoff berkat 61 poin dari 18 kemenangan, 7 imbang, dan 7 kekalahan.