Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jika Promosi ke Serie A 2024-2025, Como 1907 Datangkan Jay Idzes dan Thom Haye?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |15:28 WIB
Jika Promosi ke Serie A 2024-2025, Como 1907 Datangkan Jay Idzes dan Thom Haye?
Thom Haye dan Jay Idzes merupakan pemain paling bernilai di skuad Timnas Indonesia saat ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

POTENSI Como 1907 untuk promosi ke Serie A 2024-2025 terbilang cukup besar dan hal itu disambut baik oleh para pencinta sepakbola Tanah Air. Tentu ada harapan jika skenario itu sampai tercipta, Como dapat mendatangkan pemain Timnas Indonesia seperti halnya Jay Idzes atau Thom Haye.

Sebagai informasi, Como 1907 bukanlah nama klub yang asing di telinga para pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab tim yang saat ini tengah berjuang di kasta kedua sepakbola Italia, yakni Serie B, merupakan klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia.

Tepatnya Camo dimiliki oleh perusahaan Indonesia, Grup Djarum yang dipimpin oleh Michael Hartono dan Robert Budi Hartono. Hartono bersaudara itu mengakuisisi saham mayoritas Camo sejak 2019 silam.

Saat ini, legenda Chelsea, Dennis Wise yang juga sudah mengenal sepakbola Tanah Air dipercaya untuk menjadi Sport CEO di klub divisi kedua Liga Italia tersebit. Jadi, kedekatan Como dengan Indonesia jelas sangatlah dekat.

Thierry Henry memiliki saham di Como 1907

Harapannya, dengan diisi banyak orang-orang yang mengenal Indonesia, maka dapat membuat pemain Timnas Indonesia bermain di tim Como tersebut. Apalagi jika sampai tim berjuluk Lariani itu naik kasta ke divisi pertama Liga Italia, yakni Serie A.

Seperti yang diketahui, hingga memasuki pekan ke-32, Como kini bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara Serie B 2023-2024. Como sejauh ini sudah menjamin posisi playoff berkat 61 poin dari 18 kemenangan, 7 imbang, dan 7 kekalahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177474/berikut_empat_negara_yng_disebut_segera_keluar_dari_afc-RiGI_large.jpg
4 Negara yang Disebut Segera Keluar dari AFC, Nomor 1 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177457/timnas_indonesia-kJG3_large.jpg
Media Irak Sebut Indonesia hingga Jepang Ingin Keluar dari AFC, Bikin Konfederasi Tandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177396/jesus_casas-I4aP_large.jpg
Terlihat di Singapura, Mantan Pelatih Timnas Irak Jesus Casas Siap Ambil Alih Kendali The Lions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177394/timnas_jepang_dikabarkan_ingin_meninggalkan_afc_japanfootballassociation-FELg_large.jpg
Jepang dan Irak Dikabarkan Ingin Tinggalkan AFC, Ini Penyebabnya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/11/1633411/perjalanan-singkat-patrick-kluivert-bersama-timnas-indonesia-yang-berujung-kecewa-vsg.webp
Seumur Jagung Patrick Kluivert Bersama Timnas Indonesia Berujung Kecewa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/25/tunggal_putra_indonesia_anthony_sinisuka_ginting.jpg
Hasil Undian French Open 2025: Indonesia Hadapi Lawan Berat di Semua Sektor
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement