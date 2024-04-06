2 Pemain Keturunan Ini Resmi Perkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024?

Timnas Indonesia akan diperkuat dua pemain naturalisasi baru pada Juni mendatang (Foto: Instagram/Ragnar Oratmangoen)

DUA pemain keturunan dikabarkan akan memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024 nanti. Kedua pemain yang dimaksud adalah Calvin Verdonk dan Jens Raven.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan kembali tampil di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni mendatang. Skuad Garuda akan melakoni dua laga yakni melawan Irak dan Filipina.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Irak pada Kamis 6 Juni 2024. Kemudian lima hari berselang atau tepatnya pada 11 Juni 2024, pasukan Shin Tae-yong.

Kabar baik datang jelang Timnas Indonesia kembali melakoni laga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni mendatang. Skuad Garuda kemungkinan besar akan mendapat tambahan tenaga baru dari dua pemain naturalisasi.

Sebelumnya, Shin Tae-yong mengabarkan proses naturalisasi Calvin Verdonk berkalan lancar. fullback kiri NEC Nijmegen itu kemungkinan bisa turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak pada 6 Juni 2024.

“Calvin memang sedang berusaha dinaturalisasi,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (1/4/2024).