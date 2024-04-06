5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Paling Berharga!

Berikut 5 fakta Timnas Indonesia U-23 kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23 jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 fakta Timnas Indonesia U-23 kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23 jelang Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 baru saja melakoni laga di Sevens Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab pada Sabtu (6/4/2024) dini hari WIB.

Timnas Indonesia U-23 hanya bisa mencetak satu gol lewat aksi Komang Teguh pada menit 32. Sementara itu, tiga gol Timnas Arab Saudi U-23 dilesakkan pada menit 18, 58 dan 89. Lantas, apa saja fakta yang tersaji kelar laga ini?

Berikut 5 fakta Timnas Indonesia U-23 kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23 jelang Piala Asia U-23 2024:

5. Laga Pertama Setelah September 2023

(Komang Teguh cetak gol untuk Timnas Indonesia U-23 di laga kontra Arab Saudi U-23. (Foto: PSSI)

Ini merupakan pertandingan pertama Timnas Indonesia U-23 setelah 12 September 2023. Setelah mengalahkan Timnas Turkmenistan U-23 dengan skor 2-0 di matchday pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, skuad Garuda Muda memilih vakum.

Sebab, Shin Tae-yong difokuskan ke Timnas Indonesia senior. Sejumlah pemain Timnas Indonesia senior pun mentas bareng Timnas Indonesia U-23 seperti Ernando Ari, Rizky Ridho, Justin Hubner, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Hokky Caraka dan banyak lagi.

4. Hadapi Juara Bertahan Piala Asia U-23

(Timnas Indonesia U-23 hadapi juara bertahan Piala Asia U-23. (Foto: PSSI)

Lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U-23 bukanlah tim sembarangan, melainkan berstatus juara bertahan Piala Asia U-23. Meskipun mayoritas pemainnya berbeda dengan dua tahun lalu, mentalitas juara itu masih ada di skuad Timnas Arab Saudi U-23.