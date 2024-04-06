Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bikin Manchester United Gigit Jari, Morten Hjulmand Ingin Tetap Bertahan di Sporting Lisbon

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |00:05 WIB
Morten Hjulmand kala berlaga. (Foto: Sporting Lisbon)
Morten Hjulmand kala berlaga. (Foto: Sporting Lisbon)
A
A
A

MANCHESTER United harus gigit jari. Pasalnya, pemain incaran mereka, yakni gelandang asal Denmark, Morten Hjulmand, dipastikan bakal bertahan di Sporting Lisbon.

Belakangan ini santer rumor yang menyebut kalau Setan Merah -julukan Man United- tengah mengincar Hjulmand. Man United mengincar gelandang berusia 24 tahun itu karena salah satu fokus mereka memang mendatangkan pemain berposisi gelandang di musim depan.

Morten Hjulmand

Hjulmand memikat minat dari Man United karena tak luput dari performa apiknya bersama Sporting Lisbon. Sementara itu, Sporting Lisbon juga kabarnya punya rencana untuk menaikkan gaji gelandang berpaspor Denmark tersebut sebagai cara agar membuatnya bertahan.

Tapi di sisi lain, nyatanya Hjulmand juga tidak berniat untuk meninggalkan Sporting Lisbon. Sejak merapat pada 2023, dia menyadari betapa hebatnya klub tersebut di Portugal. Terlebih, mereka bisa dibilang langganan untuk berlaga di kompetisi Eropa baik itu Liga Champions maupun Eropa.

“Estadio Jose Alvalade adalah tempat yang sangat spesial untuk bermain. Saya merasa seperti di rumah sendiri,” kata Hjulmand, dilansir dari Metro, Sabtu (6/4/2024).

“Saya tahu pentingnya klub ini di Portugal, dan juga di Eropa, karena Sporting sudah berkali-kali bermain di Liga Champions dan Liga Europa,” ungkapnya.

“Tetapi setelah menonton pertandingan pertama, dan setelah tiba di klub ini, saya menyadari pentingnya klub di Portugal,” lanjutnya.

