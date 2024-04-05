Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bocorkan Strategi yang Bakal Dipakai di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Arab Saudi U-23

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |22:00 WIB
Shin Tae-yong Bocorkan Strategi yang Bakal Dipakai di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Arab Saudi U-23
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

DUBAI - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 akan melakoni laga uji coba melawan Arab Saudi U-23 di sela-sela persiapan Piala Asia U-23 2024. Dalam menghadapi pertandingan tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong pun sudah tahu akan menerapkan strategi apa untuk bisa mengalahkan tim muda Arab Saudi tersebut.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan menggelar pertandingan uji coba menghadapi Arab Saudi. Laga tersebut akan berlangsung di The Sevens Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat (5/4/2024) pukul 22.00 waktu Dubai atau pada Sabtu 6 April 2023 01.00 WIB.

Menghadapi laga tersebut, Shin Tae-yong memberikan intrupsi dengan tiga sampai lima pemain Timnas Indonesia U-23 harus berada dalam kotak penalti Arab Saudi. Ia menilai cara tersebut akan membuat Timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan.

"Tiga sampai lima pemain harus ada di dalam kotak penalti untuk mencetak gol. Dengan cara seperti itu kita akan menang," kata Shin Tae-yong dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia, Jumat (5/4/2024).

Shin Tae-yong

Timnas Indonesia U-23 sedang menggelar pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab selama 10 hari. Sementara menjelang menghadapi Arab Saudi, Timnas Indonesia U-23 fokus dalam penyelesaian akhir.

Halaman:
1 2
      
