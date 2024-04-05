Masyarakat Malaysia Sarkas Timnas Malaysia yang Disalip Ranking FIFA-nya oleh Timnas Indonesia: Tinggal Lawan Papua Nugini dan Solomon buat Lewati Indonesia!

MASYARAKAT Malaysia dengan akun TikTok, @fxqnxa, mengeluarkan sarkas kepada Timnas Malaysia yang baru saja disalip ranking FIFA-nya oleh Timnas Indonesia. Akun yang terkenal vokal dengan perkembangan sepakbola Malaysia ini mengatakan, ada baiknya Timnas Malaysia memilih Papua Nugini dan Kepulauan Solomon sebagai lawan uji tanding untuk memperbaiki ranking FIFA.

Untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, ranking FIFA Timnas Malaysia disalip Timnas Indonesia. Ranking FIFA skuad Harimau Malaya –julukan Timnas Malaysia– turun enam posisi dari peringkat 132 ke 138 dunia.

(Masyarakat Malaysia sarkas ke Timnas Malaysia. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Penurunan itu terjadi karena Timnas Malaysia dua kali kalah beruntun dari Oman di matchday ketiga dan keempat Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat bersamaan, Timnas Indonesia mendapatkan hasil positif.

Berturut-turut, Timnas Indonesia menang 1-0 dan 3-0 atas Timnas Vietnam. Alhasil, ranking FIFA Timnas Indonesia naik delapan peringkat dari posisi 142 ke 134 dunia.

“Indonesia sah melewati ranking FIFA Malaysia. Namun, santai saja,” tulis akun TikTok @fxqnxa.

“Kita pernah imbang lawan Korea Selatan. Setelah ini, kita tinggal uji coba lawan Papua Nugini dan Kepulauan Solomon untuk memperbaiki ranking FIFA,” lanjut @fxqnxa.