Daftar 23 Pemain Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024: 5 Pemain Abroad Dilarang Tampil!

DAFTAR 23 pemain Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah dirilis. Ada 5 pemain abroad yang dipastikan absen karena dilarang tampil memperkuat Timnas Australia U-23 oleh pihak klubnya.

Ya, Piala Asia U-23 2024 akan segera bergulir. Tepatnya, ajang itu akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Berdasarkan hasil drawing, Timnas Australia U-23 sendiri tergabung di Grup A Piala Asia U-23 2024. Mereka segrup dengan Timnas Indonesia U-23, Yordania, dan tuan rumah, Qatar.

Tak ayal, pengumuman daftar 23 pemain Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 langsung jadi sorotan publik Tanah Air. Sebab, Timnas Australia U-23 akan jadi salah satu lawan yang tangguh yang perlu diwaspadai pasukan Shin Tae-yong.

Dalam daftar skuad yang dirilis, sejumlah pemain bintang pun dipastikan siap memperkuat Timnas Australia U-23. Total, ada delapan pemain diaspora yang siap membela Australia U-23.

Salah satunya ada Garang Kuol yang turut mentas bersama tim senior di Piala Dunia 2022. Striker berdarah Sudan Selatan itu sendiri diketahui sedang dipinjamkan ke Volendam oleh Newcastle United.

Selain Garang Kuol, ada kiper muda Brighton & Hove Albion, yakni Steven Hall. Lalu, ada juga bek Monchengladbach, yakni Jacob Italiano.