HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Kesal Ranking FIFA Timnas Malaysia Resmi Disalip Timnas Indonesia: Kita Kena Karma!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |16:30 WIB
Masyarakat Malaysia Kesal Ranking FIFA Timnas Malaysia Resmi Disalip Timnas Indonesia: Kita Kena Karma!
Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 134 dunia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia kesal ranking FIFA Timnas Malaysia resmi disalip Timnas Indonesia pada hari ini, Kamis (4/4/2024). Bahkan salah satu netizen di sana mengatakan, Timnas Malaysia disalip Timnas Indonesia karena terkena karma.

Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) baru saja merilis ranking FIFA terbaru. Dalam rilis terbaru yang mereka keluarkan, Timnas Indonesia naik delapan peringkat dari posisi 142 ke 134 dunia.

Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 134 dunia. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 134 dunia. (Foto: PSSI)

Skuad asuhan Shin Tae-yong naik delapan posisi setelah mendapatkan dua kemenangan beruntun atas Timnas Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkat dua kemenangan itu, Timnas Indonesia mendapatkan 30,04 poin di ranking FIFA.

Di saat bersamaan, Malaysia kehilangan belasan poin setelah kalah beruntun dari Oman dengan skor identik, 0-2. Kekalahan itu membuat Malaysia turun enam posisi dari peringkat 132 ke 138 dunia!

Hal itu berarti, ranking FIFA Timnas Indonesia di atas Malaysia. Pencapaian ini merupakan yang pertama bagi Timnas Indonesia dalam 12 tahun terakhir.

Hasil ini pun mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk media Malaysia @malaysiafootballleague. Mereka pun mendorong Malaysia untuk menyapu bersih laga Juni 2024 (vs Kirgistan dan Taiwan) untuk kembali menyalip ranking FIFA Timnas Indonesia.

“Turun 6 anak tangga setelah 2 laga melawan Oman. Indonesia kini berada di ranking ke-134 dan sudah melewati Malaysia,” tulis @malaysiafootballleague.

