SC Heerenveen Pamer Selebrasi Thom Haye Usai Cetak Gol ke Gawang FC Twente, Netizen: Menyala Prof!

SC Heerenveen pamer selebrasi Thom Haye usai cetak gol ke gawang FC Twente dalam lanjutan Liga Belanda 2023-2024. Netizen Indonesia pun langsung beramai-ramai mengomentari unggahan itu dengan memuji penampilan Thom Haye.

Ya, pemain Timnas Indonesia, Thom Haye, baru saja jadi penyelamat timnya, SC Heerenveen, kala melawan FC Twente dalam lanjutan Liga Belanda 2023-2024. Dalam laga yang digelar di Stadion Abe Lenstra, Kamis (4/4/2024), kedua tim bermain dengan skor 3-3.

SC Heerenveen sebenarnya sempat tertinggal dari tim tamu dalam laga itu dengan skor 2-3. Namun, gol Profesor Toha -sapaan akrab THom Haye- pada menit ke-57 mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan.

SC Heerenveen pun mengunggah aksi selebrasi Thom Haye di laman Instagram klub @scheerenveen. Hal itu sebagai bentuk kebahagian timnya dapat meraih poin dalam laga tersebut.

Postingan itu pun sontak mendapat reaksi positif dari netizen Indonesia. Mereka beramai-ramai memberi apresiasi dengan performa Thom Haye dalam laga itu.

"Sebuah poin ke target," tulis postingan Instagram @scheerenveen, Kamis (4/4/2024).