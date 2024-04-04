Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Pamer Timnas Malaysia Menang atas Inggris, Netizen Indonesia: Lawan Oman Aja Kalah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |05:43 WIB
Timnas Malaysia menang 3-2 atas Timnas Inggris versi khayalan. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia dengan akun @pesonasekolah, membuat unggahan yang penuh halusinasi. Dalam unggahannya, mereka menyebut Timnas Malaysia menang 3-2 atas Timnas Inggris.

Dalam khayalan tersebut, skuad Harimau Malaya –julukan Timnas Malaysia– disebut lebih dulu tertinggal 0-2 dari Timnas Inggris. Gol-gol skuad The Three Lions –julukan Timnas Inggris– dicetak Jude Bellingham pada menit kelima dan Harry Kane (23’).

(Timnas Malaysia menang 3-2 atas Inggris versi khayalan. (Foto: TikTok/@pesonasekolah)

Namun, setelah itu Malaysia bangkit dan menang 3-2 atas Timnas Inggris. Gol kemenangan skuad asuhan Kim Pan-gon dicetak Dion Cools pada menit 89.

Meski sifatnya khayalan, sang pemilik akun merasa Timnas Malaysia benar-benar menang atas Inggris. Akun ini bahkan “menyengol” netizen Indonesia dalam unggahan yang mereka buat.

“Indonesia bisa begini enggak seperti Malaysia? Menyala abangku,” tulis akun @pesonasekolah, sembari menampilkan skor “halu” Timnas Malaysia vs Timnas Inggris yang berakhir 3-2.

Tersenggol dengan unggahan di atas, sejumlah netizen Indonesia buka suara. Mereka pun menyerang akun @pesonasekolah dengan kata-kata yang menusuk hati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
