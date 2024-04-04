Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ikut-Ikut Liverpool, Barcelona Tertarik Jadikan Pelatih Sporting Lisbon sebagai Pengganti Xavi Hernandez

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |01:01 WIB
Ikut-Ikut Liverpool, Barcelona Tertarik Jadikan Pelatih Sporting Lisbon sebagai Pengganti Xavi Hernandez
Pelatih Sporting Lisbon, Ruben Amorim. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA - Barcelona dikabarkan ikut pergerakan Liverpool yang mengincar pelatih Sporting Lisbon, Ruben Amorim. Saat ini baik Barcelona dan Liverpool memang tengah sibuk mencari juru taktik baru mengingat kedua tim tersebut akan ditinggalkan pelatih mereka usai musim 2023-2024 berakhir.

Ya, Barcelona dan Liverpool sedang mencari pelatih baru untuk musim depan. Barcelona diketahui akan ditinggalkan Xavi Hernandez, sedangkan Liverpool akan berpisah dengan Jurgen Klopp.

Liverpool diketahui gencar mendekati pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Namun, pelatih asal Spanyol itu menegaskan akan tetap bertaham bersama Werkself -julukan Bayer Leverkusen.

Kandasnya harapan untuk merekrut Alonso membuat Liverpool mencari opsi lain. Nama, Ruben Amorim kemudian mengudara. Situasi yang hampir serupa juga dialami oleh Barcelona.

Jurgen Klopp

Blaugrana kemudian juga menaruh minat kepada pelatih berusia 39 tahun itu. Menurut laporan Daily Mail, Ruben Amorim adalah sosok yang cocok dengan filosofi Barcelona.

"Laporan tersebut mengklaim bahwa salah satu dari banyak alasan raksasa Catalan mengejar (Ruben) Amorim adalah karena mereka merasa dia adalah pilihan yang realistis, mengingat ketertarikannya pada (Xabi) Alonso," tulis laporan Daily Mail, dinukil pada Kamis (4/4/2024).

Halaman:
1 2
      
