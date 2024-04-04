Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sarankan Kylian Mbappe Tolak Real Madrid, Legenda Arsenal: Dia Cocok Duet dengan Mohamed Salah di Liverpool

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |00:01 WIB
Sarankan Kylian Mbappe Tolak Real Madrid, Legenda Arsenal: Dia Cocok Duet dengan Mohamed Salah di Liverpool
Pemain PSG, Kylian Mbappe. (Foto: Reuters)
A
A
A

LEGENDA Arsenal, Robert Pires menyarankan Kylian Mbappe untuk menolak tawaran bergabung dengan Real Madrid. Sebab menurut Pires, Mbappe bisa semakin bersinar jika bergabung ke Liverpool karena di sana ada Mohamed Salah yang dapat memaksimalkan potensi pemain Paris Saint-Germain (PSG) tersebut.

Sebagaimana diketahui, Kylian Mbappe selalu dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih penyerang berusia 25 tahun itu hampir bergabung dengan Los Blancos –julukan Real Madrid– pada musim panas lalu , tetapi justru memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama PSG.

Kini, kontrak Mbappe bersama PSG akan habis pada akhir Juni 2024. Striker andalan Timnas Prancis itu pun sudah membuat keputusan dengan tak memperpanjang masa baktinya bersama Les Parisiens -julukan PSG.

Melihat situasi tersebut, Robert Pires menyarankan Mbappe untuk menolak Madrid. Baginya bukanlah hal yang mengagetkan ada pemain yang menolak bergabung dengan tim sebesar Los Blancos.

Kylian Mbappe

Sebab nantinya Kylian Mbappe bukanlah pemain pertama yang menolak tawaran dari Real Madrid. Ada beberapa pemain yang sempat menolak tawaran dari El Real, salah satunya Francesco Totti yang lebih memilih untuk tetap setia dengan AS Roma.

"Maafkan saya Kylian, kamu bukan orang pertama yang mengatakan tidak kepada Real Madrid," kata Robert Pires dikutip dari Tribal Football, Kamis (4/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631907/timnas-futsal-indonesia-vs-australia-di-indonesia-arena-berikut-harga-tiketnya-tfj.webp
Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Indonesia Arena, Berikut Harga Tiketnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/orang_tua_justin_hubner.jpg
3 Alasan Justin Hubner Tidak Masuk Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement