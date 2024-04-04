Sarankan Kylian Mbappe Tolak Real Madrid, Legenda Arsenal: Dia Cocok Duet dengan Mohamed Salah di Liverpool

LEGENDA Arsenal, Robert Pires menyarankan Kylian Mbappe untuk menolak tawaran bergabung dengan Real Madrid. Sebab menurut Pires, Mbappe bisa semakin bersinar jika bergabung ke Liverpool karena di sana ada Mohamed Salah yang dapat memaksimalkan potensi pemain Paris Saint-Germain (PSG) tersebut.

Sebagaimana diketahui, Kylian Mbappe selalu dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih penyerang berusia 25 tahun itu hampir bergabung dengan Los Blancos –julukan Real Madrid– pada musim panas lalu , tetapi justru memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama PSG.

Kini, kontrak Mbappe bersama PSG akan habis pada akhir Juni 2024. Striker andalan Timnas Prancis itu pun sudah membuat keputusan dengan tak memperpanjang masa baktinya bersama Les Parisiens -julukan PSG.

Melihat situasi tersebut, Robert Pires menyarankan Mbappe untuk menolak Madrid. Baginya bukanlah hal yang mengagetkan ada pemain yang menolak bergabung dengan tim sebesar Los Blancos.

Sebab nantinya Kylian Mbappe bukanlah pemain pertama yang menolak tawaran dari Real Madrid. Ada beberapa pemain yang sempat menolak tawaran dari El Real, salah satunya Francesco Totti yang lebih memilih untuk tetap setia dengan AS Roma.

"Maafkan saya Kylian, kamu bukan orang pertama yang mengatakan tidak kepada Real Madrid," kata Robert Pires dikutip dari Tribal Football, Kamis (4/4/2024).