BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Inter Miami vs New York City di MLS 2024: Tak Ada Lionel Messi, The Herons Ditahan 1-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |09:05 WIB
Hasil Inter Miami vs New York City di MLS 2024: Tak Ada Lionel Messi, The Herons Ditahan 1-1!
Laga Inter Miami vs New York City di MLS 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Inter Miami vs New York City di Liga Amerika Serikat (MLS) 2024 akan diulas dalam artikel ini. The Herons -julukan Inter Miami- yang bermain tanpa Lionel Messi harus puas meraih hasil imbang 1-1.

Duel Inter Miami vs New York City digelar di Chase Stadium, Florida, Amerika Serikat pada Minggu (31/3/2024) pagi WIB. Tim besutan Gerardo ‘Tata’ Martino unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak oleh Luis Suarez (14’).

Inter Miami vs New York City

Namun, New York City FC berhasil menyamakan kedudukan lewat Alonso Martinez (34’). Setelah gol tersebut, kedua tim bermain dengan intensitas tinggi sepanjang pertandingan. Akan tetapi, Inter Miami lebih efektif dalam menyerang.

Mereka juga banyak melepaskan tembakkan spekulatif untuk mencari gol tambahan. Sementara, The Pigeons -julukan New York City FC- bermain lebih sabar dan mengandalkan skema serangan balik cepat.

Namun sayang, upaya kedua tim tidak membuahkan hasil hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Hasil ini membuat Inter Miami dan New York City FC harus puas pulang dengan satu poin.

Saat ini, The Herons berada di peringkat ketiga klasemen sementara MLS 2024. Mereka telah meraih tiga kemenangan, dua kali imbang, dan dua kali kalah dari tujuh pertandingan yang sudah dilakoni.

Sedangkan New York City FC, mereka masih bertahan di urutan ke-13 dengan perolehan empat poin di klasemen sementara. Hasil ini membuat The Pigeons meraih hasil imbang pertama pada MLS 2024.

Halaman:
1 2
      
