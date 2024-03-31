Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Menarik Jay Idzes, Pemain Berdarah Semarang Ini Ternyata Bermimipi Ingin Gabung Liverpool

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |08:36 WIB
Kisah Menarik Jay Idzes, Pemain Berdarah Semarang Ini Ternyata Bermimipi Ingin Gabung Liverpool
Jay Idzes kala membela Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH menarik Jay Idzes, pemain naturalisasi berdarah Semarang ini ternyata ingin gabung Liverpool suatu saat nanti. Hal itu disampaikan Jay dalam sebuah interview di channel Youtube Yussa Nugraha pada 2020.

Kala itu, Jay Idzes baru saja menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama klub profesional Belanda, Go Ahead Eagles. Ia pun mengungkapkan ingin bermain di kompetisi level tertinggi di Eropa.

Jay Idzes

Dengan begitu, Jay bisa mengukur seberapa jauh kemampuannya. Ia juga bisa mewujudkan mimpinya untuk bermain di klub raksasa Liga Inggris, Liverpool.

"Impian saya sejak kecil adalah bermain di Liverpool di Premier League dan kompetisi Eropa," kata Jay Idzes, dilansir dari Youtube Yussa Nugraha, Minggu (31/3/2024).

Menariknya, saat melakukan wawancara tersebut, Jay Idzes rupanya belum berpikiran sedikit pun untuk menjalani naturalisasi dan menjadi seorang warga negara Indonesia. Hanya memerlukan waktu 2-3 tahun, pemain yang kini berseragam Venezia FC ini justru membela panji merah putih.

Jay Idzes pun resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah kewarganegaraan pada Desember 2023. Meski begitu, dirinya baru mendapat kesempatan melakoni debut di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam pada Maret 2024.

Halaman:
1 2
      
