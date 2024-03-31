Kim Pan-gon Bantah Mundur sebagai Pelatih Timnas Malaysia: Saya Akan Terus Berkomitmen hingga Kontrak Habis pada 2025!

KIM Pan-gon bantah mundur sebagai pelatih Timnas Malaysia. Dia menegaskan akan tetap berkomitmen melatih Timnas Malaysia hingga akhir 2025.

Lewat pernyataan dari Asosiasi Sepakbola Malaysia (FAM), Kim Pan-gon mengungkapkan keinginannya untuk terus membimbing Timnas Malaysia. Dia merasa tugasnya belum selesai.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Kim Pan-gon akan mundur dari kursi pelatih Timnas Malaysia. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan itu dikabarkan sudah mengirim surat kepada FAM

“Saya ingin membantah pemberitaan yang dimuat di portal BH Online pada pukul 07.57 tadi malam bahwa saya telah mengirimkan surat kepada Asosiasi Sepakbola Malaysia (FAM) dan siap meninggalkan skuad Harimau Malaya,” ujar Kim Pan-gon dalam rilis yang dikeluarkan FAM, dikutip dari Makan Bola, Minggu (31/3/2024).

“Pernyataan dalam pemberitaan yang dikutip dari sumber tersebut sama sekali tidak akurat karena saya tidak mengirimkan surat apa pun mengenai hal tersebut,” lanjutnya.

“Setelah membaca pemberitaan tersebut, saya langsung menghubungi Presiden FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin, untuk menjelaskan hal tersebut dan saya sendiri meyakinkannya bahwa misi saya bersama skuad Harimau Malaya belum berakhir dan saya tidak akan meninggalkan tim ini begitu saja,” jelas pelatih asal Korea Selatan itu.

Kim Pan-gon pun optimistis bisa terus membantu Timnas Malaysia lolos ke pentas Piala Asia 2027. Sebab, masih ada dua laga lagi yang akan dilakoni Timnas Malaysia di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Kim Pan-gon juga memastikan akan terus menjaga komitmennya hingga kontraknya habis sebagai pelatih Timnas Malaysia. Diketahui, kontraknya sendiri akan berakhir pada akhir 2025.

“Sekadar informasi, seluruh suporter Harimau Malaya, saya akan terus berkomitmen membimbing skuad Harimau Malaya hingga kontrak saya habis pada akhir 2025 dengan misi utama membawa Malaysia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan otomatis lolos ke Piala Asia 2027,” tegas Kim Pan-gon.