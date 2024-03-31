Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bakal Kedatangan Pemain Keturunan Lagi, Shin Tae-yong Berterima Kasih kepada Ketum PSSI Erick Thohir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |03:01 WIB
Timnas Indonesia Bakal Kedatangan Pemain Keturunan Lagi, Shin Tae-yong Berterima Kasih kepada Ketum PSSI Erick Thohir
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bersama Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Instagram/erickthohir)
JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia dikabarkan akan mendapatkan tambahan amunisi baru dari pemain keturunan. Mendengar kabar itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong merasa senang dan berterima kasih kepada Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir yang sudah mendukungnya untuk memajukan sepakbola Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat empat pemain keturunan baru yang sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Mereka adalah Nathan Tjoe-A-On, Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Thom Haye.

Keempat pemain ini ikut andil dalam dua kemenangan Skuad Garuda atas Vietnam dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia menang 1-0 sementara di pertemuan kedua menang telak 3-0 atas tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut.

Menyoal pemain keturunan, memang masih ada satu pemain yang proses naturalisasinya sedang berlangsung. Dia adalah kiper Dallas FC, Maarten Paes. Kemungkinan, proses naturalisasi Paes akan selesai sebelum bulan Juni mendatang.

Ketum PSSI, Erick Thohir

Tapi, Shin Tae-yong membocorkan kalau ada beberapa pemain yang akan dinaturalisasi. Itu artinya, bukan tidak mungkin kalau tidak hanya Paes saja yang akan dinaturalisasi. Meski begitu, dia tidak membeberkan siapa sosok pemain keturunan yang dimaksud.

"Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti," kata Shin, dilansir dari akun instagram resmi Timnas Indonesia, Minggu (31/3/2024).

Halaman:
1 2
      
