HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

38 Pemain Dipanggil Satoru Mochizuki untuk Seleksi Gelombang Kedua Timnas Putri Indonesia U-17

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |09:45 WIB
38 Pemain Dipanggil Satoru Mochizuki untuk Seleksi Gelombang Kedua Timnas Putri Indonesia U-17
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan pelatih Timnas Wanita Indonesia, Satoru Mochizuki. (Foto: PSSI)
A
A
A

38 pemain dipanggil Satoru Mochizuki untuk seleksi gelombang kedua Timnas Putri Indonesia U-17. Mochizuki pun mengungkapkan kriteria pemain yang akan diikutsertakannya dalam skuad utama.

Seperti diketahui, Satoru Mochizuki sedang gencar mencari pemain untuk persiapan Piala Asia Wanita U-17 2024. Turnamen itu akan berlangsung di Indonesia pada 6-19 Mei 2024.

Satoru Mochizuki

Setelah menyelesaikan seleksi gelombang pertama, Satoru langsung melanjutkan dengan gelombang kedua. Pada seleksi kali ini, mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu memanggil sebanyak 38 pemain.

“Sangat senang akhirnya dapat memimpin langsung seleksi tim U-17 wanita Indonesia. Karena ini baru pertama kali tim perempuan dikumpulkan, saya melihat semangat dan kerja keras pemain dengan baik,” kata Satoru dikutip dari laman resmi PSSI, Sabtu (30/3/2024).

Satoru juga mengungkapkan berbagai kriteria pemain yang menurutnya cocok membela Timnas Putri Indonesia U-17. Satoru mencari pemain yang memiliki kelebihan dalam kemampuan bermain, komunikasi, dan semangat.

“Tentunya saya mencari pemain yang memiliki berbagai keunggulan. Pemain yang punya kelebihan dalam skill tertentu. Misalnya kecepatan, dia begitu cepat. Lalu tinggi dan besar serta sundulannya bagus. Pemain yang bisa mengumpan dan operan bagus,” ungkap Satoru.

“Juga memiliki komunikasi yang bagus serta bisa menghidupkan atmosfer pertandingan sehingga bisa menggerakkan dan menghidupkan tim. Saya ingin pemain seperti itu agar bisa menjadi pemain top dunia. Tapi itu semua masih sangat jauh karena mereka masih di bawah 17 tahun. Jadi pastinya butuh waktu,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
