Jelang Persita Tangerang vs Persib Bandung, Bojan Hodak Serahkan Permasalahan Maung Bandung ke Manajemen

BANDUNG – Persib Bandung dihadapi masalah jelang melawan Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, pun menyerahkan masalah itu ke manajemen Maung Bandung -julukan Persib.

Bojan mengaku terkejut dengan venue pertandingan melawan Persita Tangerang. Pasalnya, Pendekar Cisadane akan menjamu timnya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa 2 April 2024.

Pelatih asal Krosia ini mengaku tidak bisa berbuat banyak. Dia memilih untuk menyerahkan permasalahan ini ke manajemen Persib Bandung.

“Karena mereka harus cepat memesan tiket penerbangan, dan saya dengar banyak penerbangan yang sudah habis dipesan, ini bisa menjadi masalah,” kata Bojan Hodak, Jumat 29 Maret 2024.