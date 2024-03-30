Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Gelandang Muda Persib Bandung Adzikry Fadlilah Usai Jalani Debut

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |01:08 WIB
Reaksi Gelandang Muda Persib Bandung Adzikry Fadlilah Usai Jalani Debut
Adzikry Fadilah kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang muda Persib Bandung, Adzikry Fadlilah, bereaksi usai menjalani debut bersama Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Hal itu terjadi saat menghadapi Bhayangkara FC di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 28 Maret 2024.

Adzikry dipercaya sebagai starter mengisi posisi gelandang yang biasa ditempati Marc Klok. Diketahui, Marc Klok sendiri tidak bisa bermain akibat akumulasi kartu dan cedera.

Adzikry Fadlilah

Meski demikian, Adzikry akui debut bersama Persib kurang memuaskan. Pasalnya, laga melawan Bhayangkara FC berakhir imbang 0-0.

“Pertama-tama, Adzikry saya bersyukur bisa diturunkan di pertandingan hari ini, meskipun hasilnya kurang memuaskan, yang penting Adzikry bisa mendapatkan menit bermain dan diberikan kepercayaan oleh coach Bojan Hodak,” ungkap Adzikry usai pertandingan.

Pemain jebolan Persib junior ini berharap kepercayaan ini tidak berhenti. Dia ingin mendapat kembali kesempatan bermain di laga-laga selanjutnya.

“Semoga pertandingan berikutnya bisa mendapatkan hasil maksimal,” jelas Adzikry.

Halaman:
1 2
      
