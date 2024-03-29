Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Barito Putera vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Berjalan Sengit, Laga Berakhir Tanpa Pemenang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |22:44 WIB
Hasil Barito Putera vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Berjalan Sengit, Laga Berakhir Tanpa Pemenang
Laga Barito Putera vs PSIS Semarang berakhir sama kuat 0-0. (Foto: Instagram/psbaritoputeraofficial)
A
A
A

BANTUL - Barito Putera ditahan PSIS Semarang 0-0 dalam laga pekan ke-30 Liga 1 2023-2024, pada Jumat (29/3/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Sultan Agung, Bantul, skor kacamata menghiasi pertandingan sengit tersebut.

Dengan hasil itu, PSIS kini bertengger di peringkat kelima dengan 47 poin. Sementara Barito di urutan kedelapan dengan 41 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barito Putera dan PSIS Semarang tidak langsung menampilkan permainan dengan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim masih mempelajari pola permainan satu sama lainnya.

Jual dan beli serangan pun dihadirkan kedua tim pada pertengahan babak pertama. Namun, pertahanan Laskar Antasari -julukan Barito Putera dan PSIS masih cukup lugas menghalau serangan yang datang.

Barito Putera vs PSIS Semarang

Sampai akhir babak pertama tidak gol yang tercipta. Kedua tim pastinya akan berbenah diri saat turun minum agar dapat memecahkan kebuntuan pada babak kedua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1630127/saksikan-aksi-dari-timnas-terkuat-di-eropa-siap-beradu-di-eufa-european-qualifiers-live-dan-ekslusif-hanya-di-rcti-dez.jpg
Saksikan Aksi Dari Timnas Terkuat Di Eropa Siap Beradu Di EUFA European Qualifiers LIVE dan Ekslusif Hanya Di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/striker_timnas_indonesia_u_23_jens_raven_kanan_m.jpg
Tiket Timnas Indonesia U-23 Vs India Sudah Dijual, Cuma Rp50.000 Cek Jadwal dan Cara Belinya di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement