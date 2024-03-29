Hasil Barito Putera vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Berjalan Sengit, Laga Berakhir Tanpa Pemenang

BANTUL - Barito Putera ditahan PSIS Semarang 0-0 dalam laga pekan ke-30 Liga 1 2023-2024, pada Jumat (29/3/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Sultan Agung, Bantul, skor kacamata menghiasi pertandingan sengit tersebut.

Dengan hasil itu, PSIS kini bertengger di peringkat kelima dengan 47 poin. Sementara Barito di urutan kedelapan dengan 41 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barito Putera dan PSIS Semarang tidak langsung menampilkan permainan dengan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim masih mempelajari pola permainan satu sama lainnya.

Jual dan beli serangan pun dihadirkan kedua tim pada pertengahan babak pertama. Namun, pertahanan Laskar Antasari -julukan Barito Putera dan PSIS masih cukup lugas menghalau serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama tidak gol yang tercipta. Kedua tim pastinya akan berbenah diri saat turun minum agar dapat memecahkan kebuntuan pada babak kedua.