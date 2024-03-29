Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Madura United vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Skor 0-0 Bertahan hingga Akhir

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |22:37 WIB
Hasil Madura United vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Skor 0-0 Bertahan hingga Akhir
Suasana laga Madura United vs PSS Sleman. (Foto: Instagram/pssleman)
A
A
A

BANGKALAN - Pertandingan menarik antara Madura United vs PSS Sleman di pekan ke-30 Liga 1 2023-2024 berakhir antiklimaks, pada Jumat (29/3/2024) malam WIB. Sebab laga yang dihelat di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur tersebut berakhir tanpa pemenang

Madura United dan PSS sama-sama tak bisa mencetak gol, sehingga laga tersebut berakhir 0-0. Dengan tambahan 1 poin, setidaknya Madura United berada di posisi empat besar, sementara PSS Sleman makin dekat dengan zona degradasi usai bertengger di peringkat 14.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Madura United memberikan ancaman kepada lini bertahan PSS Sleman pada menit keempat, tetapi tendangan kaki kiri Dalberto Luan Belo dari luar kotak penalti masih melambung tinggi. Sementara sundulan Francisco Israel Rivera Davalos pada menit ke-11 yang tanpa penjagaan gagal membawa Madura United memimpin, setelah bola melambung di atas mistar.

Sementara untuk kedua kalinya, Muhammad Ridwan harus keluar dari gawangnya untuk menghentikan serangan cepat yang dilakukan para pemain Madura United pada menit 18. Meski bermain lebih menyerang, tetapi Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- masih belum bisa mendapatkan gol hingga menit ke-23.

Madura United vs PSS Sleman

Pada menit ke-33, Irkham Zahrul Mila gagal membuat PSS Sleman memimpin usai sundulannya masih bisa diamankan oleh kiper Madura United, Lucas Henrique Frigeri. Sementara pada menit ke-37, Muhammad Ridwan melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga gawang PSS Sleman tak kemasukan usai memblok tendangan keras Malik Risaldi.

Sementara pada menit ke-43, tendangan Dalberto Luan Belo masih membentur mistar dan membuat gawang PSS Sleman masih tetap aman. Muhammad Ridwan dengan mudah mengamankan bola dari tendangan Ricki Ariansyah 45+2, sehingga Madura United dan PSS Sleman bermain imbang tanpa gol pada babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1630137/calvin-verdonk-absen-di-laga-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-cdg.jpg
Calvin Verdonk Absen di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement