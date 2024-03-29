Hasil Madura United vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Skor 0-0 Bertahan hingga Akhir

BANGKALAN - Pertandingan menarik antara Madura United vs PSS Sleman di pekan ke-30 Liga 1 2023-2024 berakhir antiklimaks, pada Jumat (29/3/2024) malam WIB. Sebab laga yang dihelat di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur tersebut berakhir tanpa pemenang

Madura United dan PSS sama-sama tak bisa mencetak gol, sehingga laga tersebut berakhir 0-0. Dengan tambahan 1 poin, setidaknya Madura United berada di posisi empat besar, sementara PSS Sleman makin dekat dengan zona degradasi usai bertengger di peringkat 14.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Madura United memberikan ancaman kepada lini bertahan PSS Sleman pada menit keempat, tetapi tendangan kaki kiri Dalberto Luan Belo dari luar kotak penalti masih melambung tinggi. Sementara sundulan Francisco Israel Rivera Davalos pada menit ke-11 yang tanpa penjagaan gagal membawa Madura United memimpin, setelah bola melambung di atas mistar.

Sementara untuk kedua kalinya, Muhammad Ridwan harus keluar dari gawangnya untuk menghentikan serangan cepat yang dilakukan para pemain Madura United pada menit 18. Meski bermain lebih menyerang, tetapi Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- masih belum bisa mendapatkan gol hingga menit ke-23.

Pada menit ke-33, Irkham Zahrul Mila gagal membuat PSS Sleman memimpin usai sundulannya masih bisa diamankan oleh kiper Madura United, Lucas Henrique Frigeri. Sementara pada menit ke-37, Muhammad Ridwan melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga gawang PSS Sleman tak kemasukan usai memblok tendangan keras Malik Risaldi.

Sementara pada menit ke-43, tendangan Dalberto Luan Belo masih membentur mistar dan membuat gawang PSS Sleman masih tetap aman. Muhammad Ridwan dengan mudah mengamankan bola dari tendangan Ricki Ariansyah 45+2, sehingga Madura United dan PSS Sleman bermain imbang tanpa gol pada babak pertama.