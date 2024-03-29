Hasil PSM Makassar vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Juku Eja Ditahan 1-1

BATAKAN - PSM Makassar harus puas mengakhiri laga kontra Borneo FC di pekan ke-30 Liga 1 2023-2024, dengan hasil imbang. Bermain di Stadion Batakan, Balikpapan, tim berjuluk Juku Eja itu tepatnya ditahan 1-1 oleh tim tamu.

Awalnya Borneo FC yang sempat unggul lebih dulu pada menit kedelapan lewat gol Muhammad Sihran. Namun, PSM bisa membalas lewat aksi Victor Mansaray di menit 59.

Dengan skor itu, Borneo FC menambah satu poin untuk terus bertahan di puncak klasemen Liga 1 2023-2024 dengan perolehan 70 poin. Sedangkan PSM berada di peringkat ke-12 dengan 38 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC langsung tancap gas menyerang sejak awal pertandingan. Mereka pun berhasil unggul 1-0 pada menit delapan lewat gol Muhammad Sihran.

Sepuluh menit berselang, PSM gantian memberikan ancaman. Akan tetapi, tandukan Adilson Silva masih mengarah tepat ke pelukan kiper lawan.

Jual beli serangan pun berlangsung di pertengahan laga. Kedua tim sama-sama mendapatkan peluang tapi penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka gagal mendapatkan gol sampai menit ke 30.

Pada menit 38, Pesut Etam -julukan Borneo- kembali memperoleh peluang emas dari tendangan keras Terens Puhiri. Namun, sepakannya masih menyamping tipis di sisi kanan gawang.

Memasuki menit-menit akhir, Borneo hampir menggandakan keunggulan, tetapi tandukan Diego Michels bisa dihalau kiper lawan. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu pun bertahan hingga turun minum.