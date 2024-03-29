Bhayangkara FC Ditahan Persib Bandung 0-0, Emral Abus Akui Pertandingan Sangat Menegangkan

BANDUNG – Caretaker Bhayangkara FC, Emral Abus, mengomentari hasil laga melawan Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. Dia menyebut pertandingan melawan Persib Bandung berjalan sangat menegangkan.

Saking sengitnya duel Persib melawan Bhayangkara FC, laga harus berakhir imbang 0-0. Laga itu sendiri digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 28 Maret 2024.

“Sebetulnya, target kami adalah mencapai tiga poin tapi kita syukuri hasil 0-0 kita bawa poin satu ke Bhayangkara, jadi harus kita syukuri pertandingan hari ini,” kata Emral Abus usai pertandingan.

Ungkapan yang sama dilontarkan kiper Bhayangkara FC, Mohamad Aqil Savik. Dia memastikan target timnya dalam menghadapi Persib ini yakni meraih tiga poin.

“Dan jalannya pertandingan cukup saling jual beli serang, dapat satu poin di away apalagi di kandang Persib Bandung tentu patut kita syukuri dan kita tentu bakal bekerja keras lagi mengevaluasi untuk ke depannya,” jelas Emral Abus.