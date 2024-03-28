Breaking News: Shin Tae-yong Konfirmasi Ada Beberapa Pemain Keturunan yang Dinaturalisasi Sebelum Juni 2024!

Shin Tae-yong konfirmasi ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi menjadi WNI sebelum Juni 2024. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengonfirmasi ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi sebelum Juni 2024. Hal itu disampaikan Shin Tae-yong setibanya di Tanah Air setelah mengantarkan Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timnas Vietnam di Hanoi.

“Ada beberapa lagi pemain berdarah indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan,” kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram Erick Thohir, @erickthohir, Kamis (28/3/2024).

(Shin Tae-yong konfirmasi ada pemain naturalisasi tambahan sebelum Juni 2024. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

“Ini akan membuat Timnas Indonesia semakin maju ke depannya,” lanjut pelatih 53 tahun tersebut.

Kehadiran pemain-pemain naturalisasi memang membuat Timnas Indonesia semakin kuat. Keberadaan dua pemain Liga Eredivisie, Thom Haye serta Ragnar Oratmangoen, langsung mendongkrak kualitas Timnas Indonesia.

Terbukti, keduanya tampil impresif sekaligus membantu Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di Stadion My Dinh. Di laga debutnya, Thom Haye mencetak assist, sedangkan Ragnar Oratmangoen mengemas satu gol.

Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa saja pemain yang akan dinaturalisasi sebelum Juni 2024? Nama-nama pun bermunculan.