Respons Bijak Masyarakat Malaysia Setelah Disindir Ranking FIFA Timnas Indonesia Salip Timnas Malaysia

Respons bijak masyarakat Malaysia setelah ranking FIFA Timnas Indonesia salip Timnas Malaysia. (Foto: X/(FAM_Malaysia)

RESPONS bijak masyarakat Malaysia setelah disindir ranking FIFA Timnas Indonesia menyalip Timnas Malaysia akan diulas Okezone. Timnas Malaysia mendapatkan hasil buruk di FIFA Matchday Maret 2024.

Melakoni matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Oman, skuad Harimau Malaya –julukan Timnas Malaysia– kalah dengan skor identik 0-2, baik dalam laga kandang dan tandang.

(Timnas Malaysia kalah 0-2 dari Oman. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Akibatnya, Malaysia turun ke posisi tiga Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan enam angka. Skuad asuhan Kim Pan-gon ini terpaut tiga angka dari Kirgistan dan Oman di posisi satu dan dua klasemen sementara Grup D.

Selain turun posisi di klasemen, Malaysia juga melorot secara ranking FIFA. Efek kalah dua kali beruntun, Timnas Malaysia kehilangan 13,69 poin di ranking FIFA. Kehilangan poin itu membuat Malaysia turun empat posisi dari peringkat 132 ke 136 dunia!

Di saat bersamaan, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 30,04 poin di ranking FIFA setelah dua kali menang atas Timnas Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Tambahan poin di atas membuat Timnas Indonesia naik delapan posisi dari peringkat 142 ke 134 dunia! Alhasil, Timnas Indonesia untuk pertama kalinya berada di atas Malaysia dalam 12 tahun terakhir!