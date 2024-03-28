Meski Berhasil Permalukan Vietnam 2 Kali, Shin Tae-yong Akui Masa Depannya di Timnas Indonesia Belum Pasti

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong berhasil membuka lebar kans Garuda lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai menang dua kali melawan Vietnam. Namun, nyatanya hasil positif itu tak membuat masa depan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia sudah aman.

Sebab Shin Tae-yong mengonfirmasi sampai saat ini belum ada keputusan terkait masa depannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Jika ingin tetap di Timnas Indonesia, STY sadar ia hadur memenuhi sejumlah target yang sudah disepakati dengan PSSI.

Untuk yang belum tahu, PSSI menargetkan pelatih asal Korea Selatan itu untuk membawa Timnas Indonesia senior lolos ke 16 besar Piala Asia dan Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak delapan besar di Piala Asia U-23 2024. Tentunya itu tugas yang harus dilampaui pelatih tersebut saat ini.

Timnas Indonesia senior berhasil melampaui target itu. Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 baru akan berjuang dalam Piala Asia U-23 2024 pada pada 11 April sampai 3 Mei 2024 di Qatar.

Karena itulah, Shin Tae-yong mengatakan belum ada keputusan apalun terkait masa depannya sebelum target itu tercapai. Dia pun akan berusaha keras untuk menuntaskan target-target yang diberikan lebih dahulu.

Jika target itu tercapai, PSSI memang akan melakukan pembahasan lanjutan atas kinerja Shin Tae-yong. Hal itu untuk menentukan pelatih tersebut akan bertahan ataupun tidak.