Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Berhasil Permalukan Vietnam 2 Kali, Shin Tae-yong Akui Masa Depannya di Timnas Indonesia Belum Pasti

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |10:47 WIB
Meski Berhasil Permalukan Vietnam 2 Kali, Shin Tae-yong Akui Masa Depannya di Timnas Indonesia Belum Pasti
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong berhasil membuka lebar kans Garuda lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai menang dua kali melawan Vietnam. Namun, nyatanya hasil positif itu tak membuat masa depan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia sudah aman.

Sebab Shin Tae-yong mengonfirmasi sampai saat ini belum ada keputusan terkait masa depannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Jika ingin tetap di Timnas Indonesia, STY sadar ia hadur memenuhi sejumlah target yang sudah disepakati dengan PSSI.

Untuk yang belum tahu, PSSI menargetkan pelatih asal Korea Selatan itu untuk membawa Timnas Indonesia senior lolos ke 16 besar Piala Asia dan Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak delapan besar di Piala Asia U-23 2024. Tentunya itu tugas yang harus dilampaui pelatih tersebut saat ini.

Timnas Indonesia senior berhasil melampaui target itu. Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 baru akan berjuang dalam Piala Asia U-23 2024 pada pada 11 April sampai 3 Mei 2024 di Qatar.

Shin Tae-yong

Karena itulah, Shin Tae-yong mengatakan belum ada keputusan apalun terkait masa depannya sebelum target itu tercapai. Dia pun akan berusaha keras untuk menuntaskan target-target yang diberikan lebih dahulu.

Jika target itu tercapai, PSSI memang akan melakukan pembahasan lanjutan atas kinerja Shin Tae-yong. Hal itu untuk menentukan pelatih tersebut akan bertahan ataupun tidak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175027/simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_di_putaran_4_kualifikasi_piala_dunia_2026-5ONr_large.jpeg
Live RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175028/ragnar_oratmangoen-lm82_large.jpg
Tekanan dan Ekspektasi Publik Terhadap Timnas Indonesia Begitu Besar, Begini Respons Ragnar Oratmangoen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175014/timnas_indonesia-uz5F_large.jpg
Adu Kuat Pertahanan Timnas Indonesia, Arab Saudi dan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175012/simak_prediksi_skor_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-PTMY_large.jpeg
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/51/1629147/kejuaraan-dunia-sambo-remaja-dan-junior-2025-sukses-indonesia-dapat-pujian-2-presiden-ppu.webp
Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior 2025: Sukses Indonesia Dapat Pujian 2 Presiden
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/striker_timnas_indonesia_u_23_jens_raven_kanan_m.jpg
Tiket Timnas Indonesia U-23 Vs India Sudah Dijual, Cuma Rp50.000 Cek Jadwal dan Cara Belinya di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement