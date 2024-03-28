Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Ranking FIFA-nya Paling Merosot di FIFA Matchday Maret 2024, Nomor 1 Timnas Vietnam!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |02:01 WIB
Timnas Vietnam menjadi negara dengan peringkat FIFA paling merosot pada Maret 2024
Timnas Vietnam menjadi negara dengan peringkat FIFA paling merosot pada Maret 2024 (Foto: VFF)
BERIKUT lima negara yang ranking FIFA-nya paling merosot di FIFA Matchday Maret 2024. Penurunan itu terjadi lantaran mereka gagal meraih kemenangan.

FIFA Matchday kali ini berlangsung pada 19-26 Maret 2024. Agenda berikutnya baru akan berlangsung pada awal Juni mendatang.

Logo FIFA

Oleh karena itu, momen ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengerek posisi. Sayangnya, ada lima negara yang rankingnya justru merosot!

Berikut 5 Negara yang Ranking FIFA-nya Paling Merosot di FIFA Matchday Maret 2024

5. Timnas Puerto Rico

Timnas Puerto Rico

Negara satu ini kehilangan 12,4 poin pada ranking FIFA. Puerto Rico awalnya mengumpulkan 1.007 pada perhitungan terakhir November 2023.

Gara-gara hal itu, mereka terhempas ke posisi 164. Puerto Rico turun empat posisi menurut laman Football Ranking.

4. Timnas Malaysia

Timnas Malaysia

Dua kekalahan diderita Harimau Malaya pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan skor identik 0-2 dari Timnas Oman. Alhasil, Malaysia kehilangan 14,0 poin di ranking FIFA.

Sebelum Maret 2024, mereka menghuni posisi 132 usai Piala Asia 2023 pada Januari silam. Malaysia kini menghuni urutan 136 di ranking FIFA dan dilewati Timnas Indonesia!

Halaman:
1 2 3
      
