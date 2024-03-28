Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Geram Philippe Troussier Dipecat VFF

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |00:02 WIB
Media Vietnam Sebut Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Geram Philippe Troussier Dipecat VFF
Shin Tae-yong disebut geram melihat Philippe Troussier dipecat VFF (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, VNExpress, menyebut pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong geram Philippe Troussier dipecat federasi sepakbola Vietnam (VFF) usai kalah 0-3 di matchday empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, ia sadar pelatih akan selalu bertanggung jawab pada hasil yang diraih tim.

Skuad Garuda baru saja menang 3-0 atas Timnas Vietnam pada laga matchday empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Ramadhan Sananta menutup kemenangan Timnas Indonesia 3-0 atas Timnas Vietnam (Foto: PSSI)

Tiga gol Timnas Indonesia disumbangkan Jay Idzes (9'), Ragnar Oratmangoen (23'), dan Ramadhan Sananta (90+8'). Hasil positif itu menambah koleksi poin tim Merah Putih menjadi tujuh dari empat laga yang sudah dimainkan.

Itu sekaligus menjadi kemenangan ketiga secara beruntun atas Vietnam. Padahal, Indonesia tak pernah menang atas The Golden Star Warriors dalam ajang apa pun pada kurun 2017-2022!

Seluruh kemenangan itu diraih Shin atas skuad asuhan Troussier. Sebagai akibatnya, kontrak pelatih asal Prancis itu diputus lebih cepat oleh VFF setelah melakukan rapat darurat selepas pertandingan.

Shin rupanya tidak senang dengan keputusan VFF itu. Hal tersebut terungkap saat sang pelatih ditemui awak media di bandar udara jelang keberangkatan menuju Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174811/ole_romeny_dan_marselino_ferdinan-iB4d_large.jpg
Anggap Adik Sendiri, Ole Romeny Curhat Kehilangan Marselino Ferdinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174200/simak_adu_gaji_marselino_ferdinan_dengan_pratama_arhan-2CrR_large.jpg
Adu Gaji Marselino Ferdinan dengan Pratama Arhan, Siapa Lebih Tinggi?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629139/drama-motogp-indonesia-2025-joan-mir-sebut-sirkuit-mandalika-mimpi-buruk-semua-pembalap-mxb.webp
Drama MotoGP Indonesia 2025: Joan Mir Sebut Sirkuit Mandalika Mimpi Buruk Semua Pembalap
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/stadion_legendaris_san_siro_di_milan_markas_bersa.jpg
Wali Kota Milan Dukung Nama Tradisional San Siro untuk Stadion Baru Inter dan AC Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement