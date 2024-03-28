Media Vietnam Sebut Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Geram Philippe Troussier Dipecat VFF

MEDIA Vietnam, VNExpress, menyebut pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong geram Philippe Troussier dipecat federasi sepakbola Vietnam (VFF) usai kalah 0-3 di matchday empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, ia sadar pelatih akan selalu bertanggung jawab pada hasil yang diraih tim.

Skuad Garuda baru saja menang 3-0 atas Timnas Vietnam pada laga matchday empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Tiga gol Timnas Indonesia disumbangkan Jay Idzes (9'), Ragnar Oratmangoen (23'), dan Ramadhan Sananta (90+8'). Hasil positif itu menambah koleksi poin tim Merah Putih menjadi tujuh dari empat laga yang sudah dimainkan.

Itu sekaligus menjadi kemenangan ketiga secara beruntun atas Vietnam. Padahal, Indonesia tak pernah menang atas The Golden Star Warriors dalam ajang apa pun pada kurun 2017-2022!

Seluruh kemenangan itu diraih Shin atas skuad asuhan Troussier. Sebagai akibatnya, kontrak pelatih asal Prancis itu diputus lebih cepat oleh VFF setelah melakukan rapat darurat selepas pertandingan.

Shin rupanya tidak senang dengan keputusan VFF itu. Hal tersebut terungkap saat sang pelatih ditemui awak media di bandar udara jelang keberangkatan menuju Indonesia.