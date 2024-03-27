5 Negara yang Ranking FIFA-nya Melonjak Drastis di FIFA Matchday Maret 2024, Nomor 1 Timnas Indonesia!

SEBANYAK 5 negara yang ranking FIFA-nya melonjak dratis kelar FIFA Matchday Maret 2024 akan diulas Okezone. Hampir seluruh negara anggota FIFA ambil bagian di FIFA Matchday Maret 2024 yang berlangsung dari 21-26 Maret 2024.

Setelah melakoni pertandingan, negara mana yang meroket ranking FIFA-nya? FIFA sendiri baru akan mengumumkan ranking terbaru pada 4 April 2024, namun laman football-ranking.com sudah melakukan perhitungan manual.

Berikut 5 negara yang ranking FIFA-nya melonjak drastis di FIFA Matchday Maret 2024:

5. Kenya (Naik 4 Posisi)





Kenya naik 4 posisi, tepatnya dari peringkat 111 ke 107 dunia. Naiknya posisi mereka setelah memenangkan dua laga uji coba di FIFA Matchday Maret 2024.

Wakil Afrika ini tercatat menang 4-0 atas Malawi dan menumbangkan Zimbabwe. Dari dua kemenangan ini, Kenya mendapatkan tambahan 9,3 poin di ranking FIFA.

4. Palestina (Naik 4 Posisi)





Palestina naik empat posisi, yakni dari peringkat 97 ke 93 dunia. Wakil Asia Barat ini melesat setelah dua kali menang (1-0 dan 5-0) atas Bangladesh di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dua kemenangan itu membuat Palestina mendapatkan tambahan 11,4 poin di ranking FIFA. Sementara di Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Palestina untuk sementara duduk di posisi dua dan hanya membutuhkan tambahan satu poin untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.