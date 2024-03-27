Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Ranking FIFA-nya Melonjak Drastis di FIFA Matchday Maret 2024, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |16:11 WIB
5 Negara yang Ranking FIFA-nya Melonjak Drastis di FIFA Matchday Maret 2024, Nomor 1 Timnas Indonesia!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 negara yang ranking FIFA-nya melonjak dratis kelar FIFA Matchday Maret 2024 akan diulas Okezone. Hampir seluruh negara anggota FIFA ambil bagian di FIFA Matchday Maret 2024 yang berlangsung dari 21-26 Maret 2024.

Setelah melakoni pertandingan, negara mana yang meroket ranking FIFA-nya? FIFA sendiri baru akan mengumumkan ranking terbaru pada 4 April 2024, namun laman football-ranking.com sudah melakukan perhitungan manual.

Berikut 5 negara yang ranking FIFA-nya melonjak drastis di FIFA Matchday Maret 2024:

5. Kenya (Naik 4 Posisi)

Timnas Kenya

Kenya naik 4 posisi, tepatnya dari peringkat 111 ke 107 dunia. Naiknya posisi mereka setelah memenangkan dua laga uji coba di FIFA Matchday Maret 2024.

Wakil Afrika ini tercatat menang 4-0 atas Malawi dan menumbangkan Zimbabwe. Dari dua kemenangan ini, Kenya mendapatkan tambahan 9,3 poin di ranking FIFA.

4. Palestina (Naik 4 Posisi)

Timnas Palestina

Palestina naik empat posisi, yakni dari peringkat 97 ke 93 dunia. Wakil Asia Barat ini melesat setelah dua kali menang (1-0 dan 5-0) atas Bangladesh di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dua kemenangan itu membuat Palestina mendapatkan tambahan 11,4 poin di ranking FIFA. Sementara di Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Palestina untuk sementara duduk di posisi dua dan hanya membutuhkan tambahan satu poin untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2 3
      
