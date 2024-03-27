Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Asia Tenggara yang Berpeluang Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:08 WIB
3 Negara Asia Tenggara yang Berpeluang Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Timnas Indonesia!
Berikut 3 negara Asia Tenggara yang diprediksi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara Asia Tenggara yang berpeluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, ada enam negara Asia Tenggara yang ambil bagian di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Mereka ialah Timnas Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia dan Filipina. Berdasarkan data hingga hingga matchday keempat atau ketika menyisakan dua laga lagi, ada tiga negara Asia Tenggara yang berpeluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus menyegel tempat di Piala Asia 2027.

Meski butuh usaha ekstra, peluang mereka untuk memesan tempat di babak selanjutnya sangat besar. Siapa saja?

Berikut 3 negara Asia Tenggara yang berpeluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

3. Thailand

Timnas Thailand

Thailand saat ini menempati peringkat tiga Grup C dengan koleksi empat angka. Skuad Gajah Perang hanya terpaut tiga poin dari China di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos ke babak selanjutnya.

Thailand akan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia asalkan menang saat tandang ke markas China di matchday kelima pada Kamis, 6 Juni 2024. Setelah menang lawan China, Thailand diprediksi menang saat menjamu Singapura. Di saat Thailand menjamu Singapura, China harus bertandang ke markas tim kuat Korea Selatan.

2. Malaysia

Timnas Malaysia

Malaysia saat ini menduduki peringkat tiga klasemen Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan enam angka. Skuad asuhan Kim Pan-gon ini hanya tertinggal tiga angka dari Kirgistan dan Oman yang berturut-turut menempati peringkat satu dan dua.

Skuad Harimau Malaya –julukan Malaysia– diprediksi akan menyegel posisi dua besar jika sanggup menahan Kirgistan di kandang lawan pada 6 Juni 2024. Setelah itu, Malaysia kemungkinan besar menang atas Taiwan pada 11 Juni 2024, sambil berharap Kirgistan tumbang di kandang Oman pada saat yang bersamaan.

Halaman:
1 2
      
