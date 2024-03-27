Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nasib Apes Philippe Troussier Lawan Timnas Indonesia: Selalu Kalah dalam 5 Pertemuan, 2 Kali Dipecat!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |01:15 WIB
Nasib Apes Philippe Troussier Lawan Timnas Indonesia: Selalu Kalah dalam 5 Pertemuan, 2 Kali Dipecat!
Nasib Philippe Troussier begitu buruk setiap bertemu Timnas Indonesia (Foto: VFF)
A
A
A

PELATIH Timnas Vietnam, Philippe Troussier, belum bisa mematahkan kutukan melawan Timnas Indonesia. Dari lima pertemuannya, ia selalu kalah dari Skuad Garuda.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia baru saja berhasil mengalahkan Vietnam pada lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bertandang ke Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024) malam WIB, Skuad Garuda menang 3-0 atas The Golden Star Warriors.

Philippe Troussier

Adapun tiga gol kemenangan itu dicetak Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’). Kemenangan ini sekaligus menjadi yang kelima bagi Timnas Indonesia melawan tim yang dinahkodai Troussier.

Kekalahan pertama Troussier saat menghadapi Timnas Indonesia terjadi kala melatih Qatar. Pertemuan itu terjadi pada Piala Asia 2004, yang mana saat itu Skuad Garuda yang dinahkodai Ivan Kolev, menang dengan skor 2-1.

Kemudian kekalahan kedua Troussier melawan Timnas Indonesia terjadi saat sudah menukangi Vietnam, tepatnya saat bersua di SEA Games 2023. Skuad Garuda yang dipimpin Indra Sjafri mampu menang dengan skor tipis 3-2.

Berlanjut ke kekalahan ketiga Troussier, lagi-lagi ia tak bisa menaklukan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Skuad Garuda menang tipis 1-0 atas Vietnam pada babak penyisihan grup Piala Asia 2023, yang mana gol itu dicetak oleh Asnawi Mangkualam dari titik putih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663437/media-belanda-soroti-keputusan-pssi-tunjuk-john-herdman-jadi-pelatih-timnas-indonesia-vnt.webp
Media Belanda Soroti Keputusan PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/enzo_maresca_juara_piala_dunia.jpg
Enzo Maresca Akhirnya Buka Suara usai Dipecat Chelsea meski Juara Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement