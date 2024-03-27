Nasib Apes Philippe Troussier Lawan Timnas Indonesia: Selalu Kalah dalam 5 Pertemuan, 2 Kali Dipecat!

PELATIH Timnas Vietnam, Philippe Troussier, belum bisa mematahkan kutukan melawan Timnas Indonesia. Dari lima pertemuannya, ia selalu kalah dari Skuad Garuda.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia baru saja berhasil mengalahkan Vietnam pada lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bertandang ke Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024) malam WIB, Skuad Garuda menang 3-0 atas The Golden Star Warriors.

Adapun tiga gol kemenangan itu dicetak Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’). Kemenangan ini sekaligus menjadi yang kelima bagi Timnas Indonesia melawan tim yang dinahkodai Troussier.

Kekalahan pertama Troussier saat menghadapi Timnas Indonesia terjadi kala melatih Qatar. Pertemuan itu terjadi pada Piala Asia 2004, yang mana saat itu Skuad Garuda yang dinahkodai Ivan Kolev, menang dengan skor 2-1.

Kemudian kekalahan kedua Troussier melawan Timnas Indonesia terjadi saat sudah menukangi Vietnam, tepatnya saat bersua di SEA Games 2023. Skuad Garuda yang dipimpin Indra Sjafri mampu menang dengan skor tipis 3-2.

Berlanjut ke kekalahan ketiga Troussier, lagi-lagi ia tak bisa menaklukan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Skuad Garuda menang tipis 1-0 atas Vietnam pada babak penyisihan grup Piala Asia 2023, yang mana gol itu dicetak oleh Asnawi Mangkualam dari titik putih.