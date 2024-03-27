Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Arema FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024: Bajul Ijo Unggul 1-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |21:26 WIB
Persebaya Surabaya unggul 1-0 atas Arema FC di babak pertama (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
GIANYAR - Hasil babak pertama Arema FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (27/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Bajul Ijo.

Gol tunggal di babak pertama dicetak pemain belakang Yan Victor (40'). Persebaya untuk sementara memimpin atas rival bebuyutannya itu.

Persebaya Surabaya

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya mendapat peluang terbaik di menit ke-4 lewat tendangan keras Paulo Henrique yang masih bisa ditepis kiper Arema, Teguh Amiruddin. Sementara tim tuan rumah juga mendapat peluangnya di menit ke-9 lewat tendangan bebas Dedik Setiawan.

Perlahan, Singo Edan terlihat sudah menemukan tempo permainannya dengan menebar ancaman ke gawang Persebaya. Lewat situasi tendangan bebas pada menit ke-22, Dedik Setiawan lagi-lagi nyaris menjebol gawang Bajul Ijo yang masih mampu ditepis Andhika Ramadhani.

Pertandingan berjalan cukup sengit dengan kedua tim saling jual beli serangan. Peluang demi peluang pun mampu diciptakan kedua tim. Namun sampai laga memasuki menit ke-30, belum ada gol yang tercipta.

Sampai akhirnya, Bajul Ijo sukses membuka keran golnya di menit ke-40 lewat kaki Yan Victor. Alhasil, Persebaya pun unggul sementara atas Arema FC di babak pertama dengan skor 1-0.

