HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |17:50 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini
Berikut link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat klik di sini! Timnas Indonesia menatap laga wajib menang kontra Timnas Vietnam dalam laga yang dilangsungkan di Stadion My Dinh, Selasa (26/3/2024) pukul 19.00 WIB.

Jika tidak menang, setidaknya satu poin harus dibawa pulang skuad Garuda ke Tanah Air. Andai gagal mengemas angka di laga kali ini, Timnas Indonesia butuh usaha ekstra untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Justin Hubner konsisten main bagus di lini pertahanan Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Justin Hubner konsisten main bagus di lini pertahanan Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Saat ini setelah melalui tiga pertandingan, Timnas Indonesia mengoleksi empat angka dan duduk di posisi dua klasemen sementara Grup F. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini terpaut lima poin dari Irak di puncak.

Untuk mengejar Irak, bisa dibilang cukup sulit. Karena itu, target realistis Timnas Indonesia adalah mempertahankan posisi dua ini hingga kelar matchday keenam. Sebab, selain juara grup, tim runner-up juga berhak lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Bagaimana dengan Timnas Vietnam? Skuad asuhan Philippe Troussier itu duduk di posisi tiga dengan tiga angka, unggul dua poin dari Filipina di dasar klasemen.

Jika menang atas Timnas Indonesia nanti malam, Timnas Vietnam memegang kendali dalam upaya lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, apakah Timnas Indonesia akan bermain aman untuk setidaknya mengincar hasil imbang?

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
