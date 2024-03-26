Klub KMSK Deinze Posting Bendera Merah Putih untuk Dukung Marselino Ferdinan di Timnas Indonesia

KLUB KMSK Deinze posting bendera merah putih untuk dukung Marselino Ferdinan di Timnas Indonesia. Postingan itu terlihat di akun Instagram resminya klub asal Belgia itu.

Seperti diketahui, pada FIFA Matchday Maret 2024, Shin Tae-yong kembali memanggil wonderkid Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, untuk masuk ke skuad. Eks Persebaya Surabaya itu dipanggil untuk turut melengkapi strategi demi mengalahkan Timnas Vietnam.

Ya, Timnas Indonesia sendiri di FIFA Matchday kali ini harus dua kali menghadapi Vietnam dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2024. Adapun dua kemenangan mutlak harus didapat oleh Skuad Garuda untuk bisa melaju ke babak berikutnya.

Menariknya, saat Marselino Ferdinan memenuhi panggilan negara dan meninggalkan klubnya untuk sementara waktu, KMSK Deinze memberikan sebuah dukungan. Hal itu disampaikan lewat unggahan di Instagram resmi klub.

Dalam sebuah gambar yang diunggah pada 19 Maret 2024 itu, tampak foto Marselino Ferdinan beserta bendera merah putih. Dalam keterangannya, tim yang bermarkas di Dakota Arena itu pun menuliskan “Our international tigers!” yang bertujuan untuk menyemangati pemainnya.

Selain Marselino, ada pula tiga pemain lain yang masuk unggahan tersebut. Mulai dari Souleymane Anne dari Mauritania, Teo Quintero dari Venezuela, dan Ilhan Fandi dari Singapura.