Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Mantan Gelandang Arsenal Abou Diaby yang Hafal Alquran Sampai 19 Juz

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |06:51 WIB
Kisah Mantan Gelandang Arsenal Abou Diaby yang Hafal Alquran Sampai 19 Juz
Abou Diaby kala membela Arsenal. (Foto: Arsenal)
A
A
A

KISAH mantan gelandang Arsenal, Abou Diaby, menarik diulas. Sebab, dia diketahui hafal Alquran sampai 19 juz.

Sebagaimana diketahui, Abou Diaby dikenal sebagai seorang Muslim yang taat. Dia juga dikenal sebagai seorang penghafal Alquran.

Abou Diaby

Pada 2012, salah satu pengajar Ebrahim College di London, Mufti Muhammad, mengungkapkan bahwa Diaby sudah hafal 19 juz Alquran. Karena sudah 12 tahun berlalu, jumlah juz hafalan Abou Diaby tentu saja berpeluang bertambah.

Diaby dan Mufti sendiri memang memiliki hubungan yang cukup dekat. Sebab, dia menjalin hubungan yang baik dengan Ebrahim College.

“Dalam obrolan saya dengan Abou Diaby pada acara makan malam, dirinya bisa hafal 19 juz Alquran," ujar Mufti Muhammad pada 2012, seperti dillansir dari BBC Sports.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193717/mantan_pelatih_kiper_timnas_indonesia_sjoerd_woudenberg_resmi_bergabung_dengan_az_alkmaar-YCad_large.jpg
Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg Gabung AZ Alkmaar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663117/ruben-amorim-resmi-dipecat-manchester-united-krl.webp
Ruben Amorim Resmi Dipecat Manchester United!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/bank_mandiri_jlm_proliga_2026.jpg
Luncurkan Skuad Lengkap, Jakarta Livin' by Mandiri Siap Tancap Gas di Proliga 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement