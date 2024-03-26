Kisah Mantan Gelandang Arsenal Abou Diaby yang Hafal Alquran Sampai 19 Juz

KISAH mantan gelandang Arsenal, Abou Diaby, menarik diulas. Sebab, dia diketahui hafal Alquran sampai 19 juz.

Sebagaimana diketahui, Abou Diaby dikenal sebagai seorang Muslim yang taat. Dia juga dikenal sebagai seorang penghafal Alquran.

Pada 2012, salah satu pengajar Ebrahim College di London, Mufti Muhammad, mengungkapkan bahwa Diaby sudah hafal 19 juz Alquran. Karena sudah 12 tahun berlalu, jumlah juz hafalan Abou Diaby tentu saja berpeluang bertambah.

Diaby dan Mufti sendiri memang memiliki hubungan yang cukup dekat. Sebab, dia menjalin hubungan yang baik dengan Ebrahim College.

“Dalam obrolan saya dengan Abou Diaby pada acara makan malam, dirinya bisa hafal 19 juz Alquran," ujar Mufti Muhammad pada 2012, seperti dillansir dari BBC Sports.