HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Misi Gila Nguyen Tien Linh, Bomber Ganas yang Hobi Bobol Gawang Timnas Indonesia

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |22:02 WIB
Misi Gila Nguyen Tien Linh, Bomber Ganas yang Hobi Bobol Gawang Timnas Indonesia
Nguyen Tien Linh siap bobol gawang Timnas Indonesia. (Foto: Facebook VFF)
A
A
A

MISI gila Nguyen Tien Linh, bomber ganas Timnas Vietnam yang hobi membobol gawang Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Penyerang 26 tahun itu bertekad kembali membobol gawang Timnas Indonesia saat Timnas Vietnam menjamu skuad Garuda di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Semenjak memperkuat Timnas Vietnam senior pada 2018 atau di usia 21 tahun, Nguyen Tien Linh sudah enam kali bersua Timnas Indonesia. Hasilnya dari enam pertandingan itu, penyerang milik Binh Duong FC ini mengemas empat gol!

Nguyen Tien Linh akrab dengan gawang Timnas Indonesia. (Foto: Facebook VFF)

(Nguyen Tien Linh akrab dengan gawang Timnas Indonesia. (Foto: Facebook VFF)

Terakhir, ia mencetak brace saat Timnas Vietnam menang 2-0 atas Timnas Indonesia di leg II semifinal Piala AFF 2022 yang dilangsungkan di Stadion My Dinh. Hal itulah yang membuat Nguyen Tien Linh siap mematikan Timnas Indonesia untuk kesekian kalinya.

“Pertandingan terakhir menunjukan laga tidak berjalan bagus. Seluruh tim sekarang memahami pentingnya pertandingan besok,” kata Nguyen Tien Linh dalam konferensi pers jelang laga di Hanoi, Senin (25/3/2024).

“Kami akan berusaha keras untuk mematuhi peraturan dan menunjukan kemampuan kami. Saya berharap jika saya bisa bermain, saya akan mencetak gol dan membantu tim tuan rumah meraih kemenangan,” tegas Nguyen Tien Linh.

Halaman:
1 2
      
