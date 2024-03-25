Daftar Line Up Timnas Indonesia U-20 vs China U-20 di Laga Uji Coba: Welber Jardim Jadi Starter!

Timnas Indonesia U-20 bakal hadapi China U-20 lagi di laga uji coba internasional. (Foto: PSSI)

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-20 vs China U-20 di laga uji coba telah diketahui. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Madya, pada Senin (25/3/2024) malam WIB tersebut, pelatih Indra Sjafri menurunkan 11 pemain terbaiknya, termasuk Welber Jardim.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-20 sudah bertemu China U-20 pada 22 Maret 2024 lalu. Hasilnya, pertandingan berjalan sengit dan berakhir dengan skor 1-1.

Kini, kedua tim Kembali berjumpa lagi dalam tema masih laga uji coba. Dalam susunan pemain yang kali ini dimainkan, Indra Sjafri terlihat sedikit mengubah beberapa pemainnya.

Hanya enam pemain, yakni Ikram, Mufli Hidayat, Sulthan Zaky, Dony Tri, Rahmat Syawal, dan Arkhan Kaka yang dipertahankan. Sehingga ada lima pemain baru yang berbeda dengan susunan pemain sebelumnya.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, sudah meminta Indra Sjafri untuk memenangkan laga melawan China. Apalagi Erick sadar bahwa para pemain Timnas Indonesia U-20 memiliki kans untuk menang.