Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Zulham Zamrun, Mantan Pemain Persib Bandung dan PSM Makassar yang Ternyata Pernah Tolak Bermain di Barcelona

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |21:02 WIB
Kisah Zulham Zamrun, Mantan Pemain Persib Bandung dan PSM Makassar yang Ternyata Pernah Tolak Bermain di Barcelona
Zulham Zamrun pernah tolak bermain untuk Barcelona B. (Foto: Instagram/zulhamzamrun_07)
A
A
A

KISAH Zulham Zamrun menarik untuk diulas. Pasalnya, mantan pemain Persib Bandung dan PSM Makassar ini ternyata pernah tolak tawaran untuk bermain di Barcelona B.

Hal itu terjadi saat dirinya masih berseragam Mitra Kukar Kutai Kartanegara. Kala itu, timnya tengah menggelar pemusatan latihan di Spanyol. Di negeri matador itu, Zulham Zamrun Cs pun berkesempatan melakukan sederet laga uji coba bersama tim-tim Spanyol.

"Jadi, waktu itu kan Mitra Kukar lagi TC di Spanyol selama 20 hari. Jadi disana kita lawan Atletico Madrid, lawan Espanyol, Valencia, Barcelona B, Spanyol Legend, ada tim kampung," kata Zulham Zamrun dikutip dari youtube Vivagoal Indonesia, Senin (25/03/2024).

Hal menarik terjadi pasca pertandingan menghadapi Barcelona B. Dimana tanpa disangka, penampilannya di laga itu rupanya menarik perhatian dari ofisial tim kedua Barcelona. Zulham pun akhirnya ditawari untuk bisa bergabung dengan Barcelona B.

Zulham Zamrun

"Terus habis main, di locker room saya dipanggil sama Bos Oni. Waktu itu Mitra Kukar kan Bos Oni. Bos Oni panggil saya, ngomong 'eh kamu diminati disini sama Barcelona B. Kamu mau nggak tinggal disini?” kata Zulham Zamrun.

“Saya bilang 'wih beneran bos?'. 'Iya, kalau kamu mau kita ini mau buat kontrak sama Barcelona B. Nggak apa-apa nanti sampai bosan 'kamu disini aja nanti tiap bulan saya kirim lagi uang ke kamu kamu," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662839/hasil-lengkap-liga-inggris-liverpool-gagal-menang-man-city-ditahan-chelsea-ctf.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Gagal Menang, Man City Ditahan Chelsea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/bank_mandiri_jlm_proliga_2026.jpg
Luncurkan Skuad Lengkap, Jakarta Livin' by Mandiri Siap Tancap Gas di Proliga 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement