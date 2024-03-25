Kisah Zulham Zamrun, Mantan Pemain Persib Bandung dan PSM Makassar yang Ternyata Pernah Tolak Bermain di Barcelona

KISAH Zulham Zamrun menarik untuk diulas. Pasalnya, mantan pemain Persib Bandung dan PSM Makassar ini ternyata pernah tolak tawaran untuk bermain di Barcelona B.

Hal itu terjadi saat dirinya masih berseragam Mitra Kukar Kutai Kartanegara. Kala itu, timnya tengah menggelar pemusatan latihan di Spanyol. Di negeri matador itu, Zulham Zamrun Cs pun berkesempatan melakukan sederet laga uji coba bersama tim-tim Spanyol.

"Jadi, waktu itu kan Mitra Kukar lagi TC di Spanyol selama 20 hari. Jadi disana kita lawan Atletico Madrid, lawan Espanyol, Valencia, Barcelona B, Spanyol Legend, ada tim kampung," kata Zulham Zamrun dikutip dari youtube Vivagoal Indonesia, Senin (25/03/2024).

Hal menarik terjadi pasca pertandingan menghadapi Barcelona B. Dimana tanpa disangka, penampilannya di laga itu rupanya menarik perhatian dari ofisial tim kedua Barcelona. Zulham pun akhirnya ditawari untuk bisa bergabung dengan Barcelona B.

"Terus habis main, di locker room saya dipanggil sama Bos Oni. Waktu itu Mitra Kukar kan Bos Oni. Bos Oni panggil saya, ngomong 'eh kamu diminati disini sama Barcelona B. Kamu mau nggak tinggal disini?” kata Zulham Zamrun.

“Saya bilang 'wih beneran bos?'. 'Iya, kalau kamu mau kita ini mau buat kontrak sama Barcelona B. Nggak apa-apa nanti sampai bosan 'kamu disini aja nanti tiap bulan saya kirim lagi uang ke kamu kamu," lanjutnya.