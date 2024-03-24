Belum Nyerah, Vietnam Bakal Tampil All Out saat Jamu Timnas Indonesia di Stadion My Dinh

HANOI – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Vietnam, Do hung Dung menegaskan pihaknya enggan menyerah usai kalah 0-1 dari Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Ia memastikan Vietnam akan tampil maksimal alias all out demi membalas kekalahan itu saat menjamu skuad Garuda di Stadion My Dinh National.

Ya, Vietnam akan kembali menghadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kali ini, giliran mereka yang menjamu Skuad Garuda di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, pada Selasa 26 Maret 2024 mendatang.

The Golden Star Warriors dalam tekanan jelang laga tersebut. Sebab, tim yang dinahkodai Philippe Troussier itu menelan kekalahan 0-1 dari Timnas Indonesia pada laga pertama yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 21 Maret 2024 lalu.

Kendati kalah di SUGBK, Hung Dung mengirim sinyal kebangkitan jelang melawan Timnas Indonesia di Stadion My Dinh. Pemain berusia 30 tahun itu menyatakan The Golden Star Warriors akan habis-habisan untuk kalahkan Skuad Garuda. Dia juga mengharapkan tuah dari para penggemar yang akan hadir langsung ke stadion.

“Semangat tim Vietnam adalah selalu berusaha berjuang sampai akhir dan pantang menyerah,” kata Hung Dung, dipetik dari Bongda, Minggu (24/3/2024).

“Tim akan mendapatkan kembali hak menentukan nasib sendiri dengan menang melawan Indonesia di kandang sendiri pada 26 Maret. Kami berharap para penggemar akan datang ke stadion dalam jumlah besar untuk mendukung tim,” sambung dia.