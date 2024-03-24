Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Irlandia vs Timnas Belgia di Laga Persahabatan: Skor Kacamata Bertahan Sampai Laga Usai

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |02:01 WIB
Hasil Timnas Irlandia vs Timnas Belgia di Laga Persahabatan: Skor Kacamata Bertahan Sampai Laga Usai
Timnas Irlandia imbangi Timnas Belgia 0-0 di laga persahabatan (Foto: Reuters)
A
A
A

DUBLIN - Timnas Irlandia berhasil menahan imbang Timnas Belgia 0-0. Kedua tim saling berhadapan di laga persahabatan, Minggu (24/3/2023) dini hari WIB.

Pertandingan berlangsung di Stadion Aviva, Dublin, Irlandia. Red Douivels -julukan Timnas Belgia- yang tak menurunkan skuad utama gagal meraih kemenangan usai pertandingan berakhir tanpa gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Meski tanpa menurunkan skuad utama di starting line up, Timnas Belgia bermain dominan sejak awal. Pasukan Dominico Tefesco langsung bermain menyerang di menit-menit awal.

Namun di sisi lain, pertahanan rapat juga ditunjukkan para pemain tuan rumah. Situasi ini membuat para pemain depan Timnas Belgia cukup kesulitan untuk menciptakan peluang.

Jul beli serangan terus terjadi. Namun, kedua tim masih belum mampu mencetak gol hingga skor kacamata bertahan sampai turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662407/mees-hilgers-resmi-gabung-agensi-kelas-dunia-siap-pindah-klub-tdx.webp
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Kelas Dunia, Siap Pindah Klub?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/04/jay_idzes.jpg
Pelatih Sassuolo Pasang Alarm! Jay Idzes Dkk Diminta Waspada Senjata Rahasia Parma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement