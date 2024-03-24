Hasil Timnas Irlandia vs Timnas Belgia di Laga Persahabatan: Skor Kacamata Bertahan Sampai Laga Usai

DUBLIN - Timnas Irlandia berhasil menahan imbang Timnas Belgia 0-0. Kedua tim saling berhadapan di laga persahabatan, Minggu (24/3/2023) dini hari WIB.

Pertandingan berlangsung di Stadion Aviva, Dublin, Irlandia. Red Douivels -julukan Timnas Belgia- yang tak menurunkan skuad utama gagal meraih kemenangan usai pertandingan berakhir tanpa gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Meski tanpa menurunkan skuad utama di starting line up, Timnas Belgia bermain dominan sejak awal. Pasukan Dominico Tefesco langsung bermain menyerang di menit-menit awal.

Namun di sisi lain, pertahanan rapat juga ditunjukkan para pemain tuan rumah. Situasi ini membuat para pemain depan Timnas Belgia cukup kesulitan untuk menciptakan peluang.

Jul beli serangan terus terjadi. Namun, kedua tim masih belum mampu mencetak gol hingga skor kacamata bertahan sampai turun minum.