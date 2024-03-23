Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Italia Diasuh Luciano Spalletti, Francesco Totti Yakin Gli Azzurri Tembus Final Piala Eropa 2024!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |17:41 WIB
ROMA – Legenda AS Roma, Francesco Totti, memberi komentarnya soal kiprah Timnas Italia di Piala Eropa 2024. Ia cukup yakin tim berjuluk Gli Azzurri itu bisa menembus partai final.

Sebagaimana diketahui, Piala Eropa 2024 akan dimulai pada 14 Juni sampai 14 Juli mendatang. Ajang bergengsi antarnegara benua biru ini akan digelar di Jerman yang berstatus sebagai tuan rumah.

Timnas Italia

Bisa dibilang, Timnas Italia tergabung dalam grup neraka di ajang tersebut. Tim yang dinahkodai Luciano Spalletti itu berada dalam Grup B bersama Timnas Spanyol, Timnas Kroasia, dan Timnas Albania.

Disinggung soal kiprah Timnas Italia di ajang tersebut, Totti pun cukup optimistis. Ia yakin negaranya bisa melangkah jauh bahkan mempertahankan gelar juaranya karena sosok Spalletti.

“Saya kenal Spalletti dan saya tahu keinginan apa yang dia miliki dan semangat apa yang bisa dia sampaikan kepada para pemain,” kata Totti, dipetik dari Football Italia, Sabtu (23/3/2024).

“Mereka bisa mencapai final dan dia akan berusaha memberikan kesan yang luar biasa,” ungkap Il Principe.

Halaman:
1 2
      
