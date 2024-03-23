Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Misi Arkhan Kaka di Leg II Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20: Tampil Lebih Optimal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |03:33 WIB
Misi Arkhan Kaka di Leg II Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20: Tampil Lebih Optimal!
Arkhan Kaka ingin terus berkembang di Timnas Indonesia U-20. (Foto: Instagram/@arkhan8kaka)
A
A
A

PENYERANG Timnas Indonesia U-20, Arkhan Kaka, memasang target setelah timnya bermain 1-1 dengan Timnas China U-20 di laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Madya, Jumat 22 Maret 2024 malam WIB. Ia mengatakan bakal berupaya main lebih baik lagi saat Timnas Indonesia U-20 kembali bersua Timnas China U-20 pada Senin, 25 Maret 2024.

Dalam laga semalam, Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20– tertinggal lebih dulu lewat gol sundulan yang diciptakan Peng Xiao (15’). Namun, setelah berjuang keras, Timnas Indonesia U-20 akhirnya mendapatkan gol lewat penalti dari Figo Dennis (90+2’).

Suasana konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20. (Foto: Cikal Bintang /MPI)

(Suasana konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20. (Foto: Cikal Bintang /MPI)

Arkhan Kaka yang bermain selama 78 menit mengatakan belum puas dengan hasil imbang dalam laga ini. Meski begitu, pemain Persis Solo itu mengatakan Timnas Indonesia U-20 telah berhasil menerapkan taktik yang diminta pelatih Indra Sjafri.

“Kami sudah latihan kemarin untuk mempersiapkan pertandingan hari ini, skema pelatih alhamdulillah teman-teman yang lain sudah berjalan dengan lancar,” kata Arkhan Kaka kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat 22 Maret 2024.

“Tetapi, kami belum puas dengan hasil karena untuk itu kami harus lebih berproses dan berkembang lagi untuk pertandingan kedua,” sambung eks penyerang Timnas Indonesia U-16/U-17 ini.

“Untuk saya pribadi sama teman lain punya tujuan sama, selalu bekerja keras, mempersiapkan diri lebih baik, saya semakin berkembang untuk TC, dan lebih baik lagi untuk menghadapi turnamen ke depan,” tutur Arkhan Kaka.

Halaman:
1 2
      
