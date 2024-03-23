Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Francesco Totti Ungkap Penyebab AS Roma Perlu Pertimbangkan Lepas Paulo Dybala di Bursa Transfer Musim Panas 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |10:20 WIB
Francesco Totti Ungkap Penyebab AS Roma Perlu Pertimbangkan Lepas Paulo Dybala di Bursa Transfer Musim Panas 2024
Pemain AS Roma, Paulo Dybala. (Foto: Instagram/officialasroma)
A
A
A

ROMA – Fans AS Roma sempat dibuat kaget dengan pernyataan legenda klub mereka, yakni Francesco Totti yang meminta Paulo Dybala untuk segera dijual. Totti berkata tersebut tentu ada alasannya dan ia menilai Roma perlu mempertimbangkan pemain hanya sedikit memiliki menit bermain tapi justru memiliki gaji yang besar.

Ya, beberapa waktu yang lalu Totti sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait Dybala. Legenda AS Roma itu merasa kalau mantan timnya perlu mempertimbangkan langkahnya jika ingin memperpanjang kontrak Dybala.

Totti berpendapat seperti itu karena menilai Dybala terlalu sering absen karena cedera. Walaupun memang, belakangan ini pemain berjuluk La Joya itu sangat diandalkan AS Roma dan mulai moncer.

Pernyataan Totti itu pun membuat geger fans Giallorossi -julukan AS Roma. Namun demikian, pria berusia 47 tahun ini memberi klarifikasi. Totti menyampaikan kalau apa yang disampaikannya itu bukan semata-mata kalau dirinya membenci Dybala.

Francesco Totti

“Saya bukan direktur Roma, Inter atau Juve. Saya seorang penggemar sepakbola, dalam hal ini adalah Roma. Saya dapat mengatakan apa yang saya inginkan, apa yang menurut saya akan saya katakan,” kata Totti, dilansir dari Football Italia, Sabtu (23/3/2024).

“Saya menyatakan hal itu bukan melawan Dybala, saya selalu membelanya dan bagi saya dia adalah pemain terkuat secara teknis di tim. Saat dia hilang, Anda bisa merasakannya,” sambung Totti.

Halaman:
1 2
      
